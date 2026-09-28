Bagno di folla per Valeria Cucchiarini: con “CRISTALLO – Più forte del dolore” una sala gremita e un abbraccio collettivo

SAN GIUSTINO – Emozioni, commozione e un pubblico andato oltre ogni più rosea aspettativa. È stato un vero e proprio abbraccio collettivo quello che ieri, domenica 27 settembre, ha accolto Valeria Cucchiarini a Villa Magherini Graziani per la presentazione del suo libro “CRISTALLO – Più forte del dolore”, edito da Poderosa Edizioni.

La sala non è bastata a contenere le persone arrivate da tutta la Valtiberina e non solo. Sedie esaurite, gente in piedi lungo le arcate, un silenzio attento e partecipe interrotto solo da applausi lunghissimi.

Al centro della serata, un libro che non è solo un libro, ma come lo definisce la stessa autrice, un “ABBRACCIO SCRITTO”.

“Assenze che ti spezzano. Dolori che pensi non finiranno mai. Ho visto il buio da vicino. Ho rischiato di perdermi. Poi ho scelto. Ho scelto di non fermarmi al dolore. Ho scelto di donare i miei sorrisi. La mia vitalità. Il mio cuore. Senza filtri… Senza paura… Senza vergogna…”

Con queste parole Valeria ha raccontato il senso di Cristallo. Un racconto autobiografico, intimo e luminoso, dedicato “a chi ha perso… a chi sta lottando… a chi ha bisogno di forza”.

Ad aprire la serata il saluto del Sindaco Stefano Veschi e dell’Assessore alla Cultura Loretta Zazzi, che hanno ricordato Valeria come una donna capace di trasformare le ferite più profonde in amore per gli altri, come moglie e come mamma e non solo.

Il cuore della presentazione è stato affidato alle letture di Fabiola Fiorucci, che ha dato voce ad alcuni dei passaggi più intensi del libro, in un dialogo profondo condotto dalla relatrice Francesca Meocci con l’autrice, tra ricordi, fragilità e rinascita.

Toccante l’intervento dell’editor Gianluca Conocchiari, che ha sottolineato il valore di una scrittura nuda e autentica, che non chiede compassione ma offre vicinanza.

Il momento più emozionante è arrivato con la letture di Stefano Rapiti grande amico di Rocco il figlio di Valeria. Stefano con profondità e sentimento ha letto alcuni scritti di Rocco regalando alla sala un silenzio carico di commozione.

Sul tavolo, a fine serata, una montagna di fiori colorati, biglietti, dediche e il meraviglioso quadro di Maurizio Rapiti, che con la sua arte ha saputo dare un volto e un’anima alla copertina di “Cristallo”.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di San Giustino e sostenuto dall’associazione Liberedessere.

“Vi aspetto con grande emozione per condividere insieme a Voi questo mio abbraccio” aveva scritto Valeria nell’invito. E quell’abbraccio ieri sera c’è stato davvero. Forte. Più forte del dolore.

Il libro “CRISTALLO – Più forte del dolore” è disponibile su ordinazione e presso Poderosa Edizioni.

Scopri il libro https://poderosaedizioni.it/prodotto/cristallo/… Scopri la storia di Valeria.