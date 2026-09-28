Umbertide, la Scuola Garibaldi illuminata di rosso per il disarmo nucleare

Il Comune aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari nell’ambito della campagna “Nuclear Experience”

La Scuola Garibaldi di Umbertide si è illuminata di rosso sabato 26 settembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari.

Il Comune ha aderito all’iniziativa accogliendo l’appello della Croce Rossa Italiana e dell’ANCI, nell’ambito della campagna “Nuclear Experience”, dedicata alla sensibilizzazione sul tema del disarmo nucleare.

L’illuminazione di rosso dell’edificio scolastico è stata scelta come gesto simbolico per richiamare l’attenzione sulla necessità di scongiurare il ricorso alle armi nucleari e ribadire l’obiettivo della loro totale eliminazione.

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale ha voluto confermare la propria attenzione alle attività di sensibilizzazione promosse dalla Croce Rossa Italiana e al ruolo che territori, istituzioni e società civile possono svolgere nella costruzione di una cultura di pace e nella tutela delle generazioni presenti e future.

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico: illuminare di rosso un luogo della comunità per ricordare che la costruzione di un mondo libero dalla minaccia delle armi nucleari riguarda tutti.