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Umbertide, la Scuola Garibaldi illuminata di rosso per il disarmo nucleare

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Il Comune aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari nell’ambito della campagna “Nuclear Experience”

La Scuola Garibaldi di Umbertide si è illuminata di rosso sabato 26 settembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari.

Il Comune ha aderito all’iniziativa accogliendo l’appello della Croce Rossa Italiana e dell’ANCI, nell’ambito della campagna “Nuclear Experience”, dedicata alla sensibilizzazione sul tema del disarmo nucleare.

L’illuminazione di rosso dell’edificio scolastico è stata scelta come gesto simbolico per richiamare l’attenzione sulla necessità di scongiurare il ricorso alle armi nucleari e ribadire l’obiettivo della loro totale eliminazione.

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale ha voluto confermare la propria attenzione alle attività di sensibilizzazione promosse dalla Croce Rossa Italiana e al ruolo che territori, istituzioni e società civile possono svolgere nella costruzione di una cultura di pace e nella tutela delle generazioni presenti e future.

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico: illuminare di rosso un luogo della comunità per ricordare che la costruzione di un mondo libero dalla minaccia delle armi nucleari riguarda tutti.

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