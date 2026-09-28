Michele Gregori ancora nella top ten alla Castellana: ottavo assoluto e terzo di classe

Il pilota di Pieve Santo Stefano migliora di oltre quattro secondi il proprio record sul tracciato di Orvieto con la Nova Proto NP03

Ancora una top ten per Michele Gregori alla Cronoscalata della Castellana di Orvieto. Il pilota di Pieve Santo Stefano, 37 anni, ha chiuso la 53ª edizione della gara con un ottavo posto assoluto, il terzo nella classe 1150 del gruppo E2SC-SS e soprattutto con un nuovo primato personale sul tracciato.

Al volante della Nova Proto NP03 con guida centrale, Gregori ha dato un’altra prova delle proprie qualità nell’ultima tappa del Campionato Italiano di Velocità in Montagna 2026, prima degli appuntamenti del Super CIVM.

Il risultato più significativo è arrivato in gara 1, quando il pilota ha completato i 6.190 metri del percorso in 2’58”62, abbassando di ben 4”33 il precedente record personale di 3’02”95, stabilito nel 2024. È stata anche la prima volta in cui Gregori è riuscito a scendere sotto il muro dei tre minuti alla Castellana.

In gara 2 il cronometro si è fermato invece a 3’01”18, comunque il secondo miglior tempo personale ottenuto sul tracciato. Il tempo aggregato di 5’59”80 gli ha permesso di confermare l’ottavo posto assoluto dello scorso anno e di salire sul terzo gradino del podio di classe.

Davanti a lui si sono piazzati il beniamino di casa Filippo Ferretti, su Wolf GB08 Thunder, e Ivan Pezzolla, con un’altra Nova Proto NP03. Il risultato di Gregori è stato favorito anche dall’incidente che ha messo fuori gioco Michele Puglisi.

«Un’ottima gara 1 – ha commentato Gregori –. Poi, a un chilometro dal termine di gara 2, mi hanno esposto la bandiera rossa a causa dell’imprevisto capitato a Puglisi. Sono dovuto pertanto scendere per partire di nuovo, ma non vi era più la stessa concentrazione; ciononostante, sono riuscito a strappare ugualmente un buon tempo».

Un bilancio positivo anche in vista del prossimo appuntamento: «L’affidabilità della macchina sta migliorando anche me come pilota e dico fin da ora che andrò in Sardegna dal 16 al 18 ottobre per correre la Alghero-Scala Piccada».