Landini Giuntini compie 70 anni e guarda al futuro: a Riosecco un nuovo spazio per la comunità

L’azienda tifernate celebra l’anniversario con il Family Day e annuncia una nuova area attrezzata per i cani nel Parco della Pro Loco. Inaugurazione prevista entro la fine dell’anno

Settant’anni di storia e un nuovo progetto pensato per il territorio. Landini Giuntini, azienda di Città di Castello specializzata nella produzione di alimenti e snack per cani e gatti, ha celebrato il proprio anniversario con il tradizionale Family Day, ospitato come ogni anno nel Parco della Pro Loco di Riosecco.

Un’occasione per riunire dipendenti e famiglie, ma anche per presentare un progetto che guarda oltre i confini dell’azienda: la realizzazione di una nuova area attrezzata per cani all’interno del parco, che sarà messa a disposizione della comunità e che dovrebbe essere inaugurata entro la fine del 2026.

Fondata nel 1956, Landini Giuntini ha trasferito nel 1966 la propria sede produttiva a Città di Castello, dove ancora oggi vengono realizzati alimenti e snack destinati ai negozi specializzati e alla Grande Distribuzione, in Italia e all’estero. Dal 2021 l’azienda fa parte del gruppo Partner in Pet Food (PPF).

Nel corso degli anni l’attività produttiva è stata accompagnata da investimenti nell’automazione dei processi e nel miglioramento degli ambienti e delle condizioni di lavoro. Parallelamente, l’azienda ha avviato interventi legati alla gestione delle emissioni e delle acque di scarico, con ulteriori opere di efficientamento e innovazione impiantistica previste nel prossimo anno.

Un altro intervento importante è quello relativo alle pensiline fotovoltaiche installate nell’area del parcheggio aziendale, completato nel corso del 2026, che consentirà di produrre e utilizzare direttamente energia rinnovabile all’interno dello stabilimento.

Oggi Landini Giuntini rappresenta anche una realtà occupazionale significativa per il territorio, con 160 famiglie legate al lavoro generato dall’azienda.

Il nuovo spazio per i cani a Riosecco

La nuova area del Parco di Riosecco nasce dalla collaborazione tra Landini Giuntini e Comune di Città di Castello.

Il progetto prevede uno spazio recintato e attrezzato con fontane, strutture per il gioco, aree dedicate al dog training, un gazebo e nuove panchine, mantenendo ampie zone verdi nelle quali i cani potranno muoversi e socializzare in sicurezza.

L’idea è quella di creare non soltanto un luogo destinato agli animali, ma uno spazio di incontro per famiglie, cittadini e proprietari di cani, all’interno di un’area verde della città.

La struttura potrà inoltre ospitare nel tempo iniziative legate al mondo animale, dagli incontri con esperti alle attività di educazione cinofila, fino a campagne di sensibilizzazione e momenti di formazione.

Il progetto si inserisce nel percorso di collaborazione già avviato dall’azienda con realtà come ENPA e Balzoo, impegnate nella tutela degli animali e nel sostegno a famiglie e strutture in difficoltà.

L’area potrà quindi diventare anche uno spazio per raccolte alimentari, giornate di volontariato, attività di fundraising e iniziative dedicate al benessere animale.

A settant’anni dalla fondazione, Landini Giuntini sceglie così di legare la propria storia a un intervento destinato alla città. Un progetto che mette insieme il rapporto con il territorio, l’attenzione alle famiglie e la sensibilità verso il mondo degli animali, con l’obiettivo di consegnare alla comunità un nuovo spazio da vivere.