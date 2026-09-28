Città di Castello Pallavolo, settimana decisiva: due amichevoli e la presentazione in piazza

Martedì test ad Arezzo, sabato sfida con Falconara e poi la presentazione delle squadre al Loggiato

Entra nel vivo la preparazione del Città di Castello Pallavolo in vista dell’esordio in campionato. La squadra di Marco Bartolini affronterà infatti due nuovi test nel giro di pochi giorni, prima della grande serata di presentazione insieme alla formazione femminile.

Si parte martedì ad Arezzo, alla Palestra Maccagnolo, con inizio alle 18.30, contro la formazione locale che milita nel girone D della Serie B.

«Arezzo è una squadra sicuramente costruita per fare un’ottima stagione – spiega coach Bartolini –. L’anno scorso si è salvata in B ma ha cambiato la diagonale palleggiatore-opposto proprio per avere maggiore fisicità. Ci sono giocatori che hanno disputato anche la A3 negli anni scorsi, quindi bisognerà fare particolare attenzione».

Un test significativo anche per l’allenatore tifernate, che torna ad affrontare una squadra di categoria dopo alcuni anni: «La partita sarà difficile per tutti, anche per me che non sono in questa categoria da cinque anni. Vogliamo capire a che punto siamo».

Il programma pre-season proseguirà sabato 3 ottobre alle 16 a Città di Castello, con l’amichevole contro Falconara, formazione allenata dall’ex Dore Della Lunga.

Una sfida che farà da preludio alla serata più attesa della giornata: la presentazione ufficiale delle formazioni biancorosse, maschile e femminile, nel centro della città.

«Nel giro di dieci giorni affronteremo formazioni di categoria e capiremo a che punto siamo e cosa ci servirà per il campionato – aggiunge Bartolini –. Stiamo lavorando a pieno regime, aumentando in particolare gli esercizi sulla tecnica e sul lavoro di squadra».

L’appuntamento con i tifosi è quindi per sabato 3 ottobre alle 19.30, al Loggiato Bufalini, con cena, presentazione delle squadre e DJ set.

«C’è entusiasmo, siamo carichi per questa serata – conclude Bartolini –. Ringraziamo fin da adesso tutti quelli che parteciperanno a questo momento di incontro con una città che sicuramente ci starà vicino in questa stagione, che sarà lunga e difficile».

L’esordio in campionato è fissato per sabato 17 ottobre alle 18.30 al Pala Joan, contro la Sirdeco Pescara.