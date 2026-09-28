Filippo Pici, il “gigante buono” reduce dall’esperienza di Netflix: “Così padroneggio il corpo nel tempo e nello spazio”

L’intervista al 34enne perugino, stella del calisthenics e del powerlifting, è tra i 100 atleti di punta nel reality sportivo Physical Italia

(Perugia) C’è un pizzico di Umbria e tanta straordinaria competenza atletica al centro di una delle sfide televisive e sportive più imponenti della stagione. Filippo Pici, 34 anni, perugino doc, laureato e insegnante in scienze motorie, è riuscito a conquistare un posto d’onore tra i 100 concorrenti selezionati per il programma Netflix Physical Italia, il survival game dove la resistenza fisica e il controllo mentale vengono spinti oltre ogni limite.

Soprannominato affettuosamente il “gigante buono”, Pici sta già imponendo la sua presenza sul piccolo schermo e sui social media, dove dopo le prime apparizioni nel reality i suoi follower sono letteralmente moltiplicati. Ma dietro il garbo e il sorriso contagioso si nasconde una vera e propria macchina da guerra dal punto di vista sportivo e professionale.

Forza pura e controllo: la combinazione vincente del calisthenics e powerlifting

In una competizione estrema in cui i concorrenti sono chiamati a correre, sollevare carichi imponenti, spingere zavorre e dominare prove di lotta e di pura tenuta isometrica, la vera differenza non la fa solo la massa muscolare, ma la capacità tattica e la padronanza motoria.

Attraverso anni di dedizione ad altissimo livello nel calisthenics (la disciplina a corpo libero che richiede un rapporto forza-peso impeccabile) e nel powerlifting (l’arte della massima espressione di forza pura nei tre alzati fondamentali), Filippo Pici ha affinato una preparazione atletica completa e multidimensionale:

«Così padroneggio il corpo nel tempo e nello spazio», spiega lo stesso atleta perugino, sintesi perfetta di una filosofia di allenamento che unisce la disciplina spartana all’intelligenza motoria.

Nelle prime puntate del format firmato Netflix, Pici si è messo in luce non soltanto superando le prime durissime battaglie sul campo, ma dimostrando una lucidità strategica eccellente. Nei format di resistenza estrema come Physical, infatti, capire in frazioni di secondo quale tecnica applicare e come risparmiare energie preziose è l’unica chiave per accedere alla fase successiva.

Il percorso dell’atleta perugino entra ora agli occhi degli appassionati di fitness e dell’intera comunità umbra.

Filippo, ti definiscono il “gigante buono”: in una sfida estrema come Physical Italia, conta più la forza bruta dei muscoli o la testa?

R. «La massa e la forza contano, sarebbe ipocrita negarlo. Ma ciò che traccia davvero la linea tra un buon atleta e un vincitore è la componente mentale. Il corpo arriva inevitabilmente a un punto di saturazione in cui invia il segnale di stop; se in quel preciso istante la testa riesce ad andare oltre il dolore, scopri che i tuoi limiti reali erano molto più lontani di quanto immaginassi.»

Spingere, sollevare, resistere: qual è il segreto per dominare il proprio corpo quando la fatica ti dice di mollare?

R. «È un gioco di dominio psicologico. Per padroneggiare il fisico devi prima prendere il controllo assoluto della mente. Quando il burnout muscolare ti impone di fermarti, rimanere lucidi ti permette di bypassare il blocco organico e continuare a spingere. La resistenza fisica non è altro che la conseguenza diretta di una testa inflessibile.»

Sei partito da Perugia e ora ti guardano su Netflix in tutta Italia: che effetto fa vedere i tuoi follower esplodere da un giorno all’altro?

R. «Al di là dei numeri e della visibilità sui social, la considero una straordinaria opportunità di crescita personale. Vedere un pubblico così vasto appassionarsi al mio percorso fa un bell’effetto, ma la soddisfazione più grande resta quella di essere riuscito a trasmettere la mia identità e i miei valori a chi mi guarda da casa.»

Nel programma non basta la potenza, serve immediatezza: qual è stata la prova più dura o la strategia più astuta che hai dovuto tirare fuori dal cilindro?

R. «Senza dubbio la sfida del plank, dove sono rimasto in posizione per quasi un’ora e mezza. Ho preteso dal mio fisico oltre quello che poteva dare in quel momento, al punto da riportare risentimenti articolari ai polsi nei giorni successivi. Ma mentre sei lì non pensi al danno: la tua mente è focalizzata su un unico obiettivo, resistere e non mollare la presa.»

Cosa si prova a portare la grinta perugina in un’arena nazionale di un livello così alto?

R. «È un grande orgoglio aver rappresentato la mia città in un contesto di questo calibro, tra l’altro insieme ad altri due atleti perugini. Perugia è una realtà splendida che spesso non riceve l’attenzione mediatica che meriterebbe: portare un pezzo di Umbria su un palcoscenico nazionale è stato un onore.»

Che bilancio fai, complessivamente, di questa esperienza?

R. «C’è un pizzico di amaro in bocca per essere uscito prima della finale: guardando le prove successive, so che avrei potuto dire la mia e giocarmi la vittoria fino all’ultimo secondo. Ma questo è il gioco e va accettato. Risultato a parte, resta un’avventura viscerale e indimenticabile che mi porterò dentro per sempre.»