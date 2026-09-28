ErmGroup Altotevere, buon test contro Santa Croce: finisce 4-0

I biancazzurri vincono tutti i set nell’allenamento congiunto con i Lupi. Bene battuta e difesa, Alpini chiude con 29 punti

Buone indicazioni per l’ErmGroup Altotevere nell’allenamento congiunto disputato sabato pomeriggio contro la Codyeco Lupi Santa Croce sull’Arno, formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B.

I biancazzurri hanno conquistato tutti e quattro i set disputati, compreso il quarto giocato con la formula del tie-break, imponendosi 4-0 con i parziali di 25-17, 25-22, 25-23 e 15-12.

Un test utile per il duo tecnico Mirko Monaldi-Davide Marra, soprattutto per verificare i progressi compiuti a un mese dall’inizio della preparazione. A riposo, per i carichi di lavoro sostenuti, lo schiacciatore Roberto Pinali, mentre è tornato a disposizione Giovagnoli, che ha superato il problema alla caviglia accusato a Civita Castellana.

Tra gli aspetti più positivi della giornata la crescita della battuta, con sette ace complessivi, e il lavoro in difesa. Il nuovo libero Broccatelli ha chiuso con il 79% di ricezione positiva, confermando una buona continuità nel fondamentale.

In attacco si è distinto ancora una volta Alpini, autore di ben 29 punti, mentre Marzolla ha realizzato 13 punti, lavorando anche sul servizio in salto spin. Buon lavoro anche per Bellucci, impegnato a migliorare l’intesa con gli attaccanti, e per Luatti, entrato nel finale e nuovamente positivo.

«In ogni appuntamento cerchiamo di fare uno step in più – ha spiegato il secondo allenatore e preparatore atletico Davide Marra – sempre con la massima attenzione a quello che succede nella nostra metà campo. In questo momento della stagione trovare i meccanismi giusti è fondamentale, così come limare alcune situazioni e creare feeling fra i vari fondamentali».

Marra ha sottolineato anche la capacità della squadra di gestire meglio l’errore rispetto alle precedenti uscite: «È stato un bel test, perché dall’altra parte c’era una squadra molto preparata. Direi quindi che è stato un ottimo allenamento per noi».

Particolare attenzione viene dedicata anche al servizio: «Stiamo chiedendo ai giocatori di provare il loro miglior servizio. È un fondamentale che può cambiare l’inerzia di una partita: più sei efficace in battuta, più rendi la vita difficile all’avversaria. Sulla battuta e sull’attacco lavoriamo molto in settimana, perché sono due fondamentali che possono fare la differenza».

A tre settimane dall’inizio del campionato di Serie A3 Credem Banca, Marra guarda con realismo al percorso compiuto: «Su alcune cose ci siamo, su altre no, ma credo che questo sia anche normale».

Il tabellino

ERMGROUP ALTOTEVERE – CODYECO LUPI SANTA CROCE SULL’ARNO 4-0

(25-17, 25-22, 25-23, 15-12)

ErmGroup Altotevere: Giovagnoli 3, Broccatelli (L) ricezione 79%, Marzolla 13, Bellucci 2, Cengia 5, Alpini 29, Procelli, Quarta 6, Cherubini 1, Maiocchi 4, Luatti 1, Baldini 1. Non entrato Pinali. All. Mirko Monaldi e Davide Marra.

Codyeco Lupi Santa Croce sull’Arno: Rossi 3, Zanettin 11, Colli 13, Tarquini, Parenti 1, Bini (L1) ricezione 54%, Cavalieri 1, Giovannetti 1, Rasi 3, Peruzzi 3, Robertazzi 2, Vassena (L2) ricezione 50%, Baracchino 7, Cani 3. Non entrati Cadoni, Samminiatesi. All. Alessio Zingoni.

Altotevere: 15 battute sbagliate, 7 ace, 7 muri, ricezione 59% (27% perfetta), attacco 43%, 27 errori.

Santa Croce sull’Arno: 12 battute sbagliate, 2 ace, 11 muri, ricezione 44% (14% perfetta), attacco 33%, 31 errori.