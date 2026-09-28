Subbuteoland, trionfo internazionale per Cesare Santanicchia: vince la categoria Veteran

Il giocatore perugino chiude il Grand Prix FISTF di Reggio Emilia con un percorso perfetto: tutte vittorie e nessuna sconfitta

Un inizio di stagione da protagonista per Cesare Santanicchia, giocatore perugino che ha conquistato la categoria Veteran all’International Grand Prix disputato sabato 26 settembre 2026 nella splendida cornice di Subbuteoland, a Reggio Emilia.

L’appuntamento, inserito nel circuito internazionale FISTF, ha richiamato giocatori provenienti da diversi Paesi europei e ha visto Santanicchia imporsi al termine di un cammino praticamente perfetto.

L’atleta umbro, che difende i colori della formazione toscana del Sombrero di San Miniato, ha infatti vinto tutte le partite disputate, arrivando fino all’ultimo atto senza concedere una sconfitta agli avversari.

Turno dopo turno Santanicchia ha mostrato precisione e attenzione tattica, superando gli ostacoli che si sono presentati lungo il percorso. Tra questi anche il derby umbro con il ternano Francesco Mattiangeli, affrontato nei quarti di finale in una sfida particolarmente combattuta.

Un successo che dà ulteriore valore all’avvio di stagione del giocatore perugino, tornato a misurarsi ad alti livelli dopo l’assenza dalla Nazionale e intenzionato a confermare sul campo le proprie qualità.

Per Santanicchia, dunque, il Grand Prix di Subbuteoland rappresenta un inizio di stagione con il botto, con un titolo internazionale che arriva al termine di una prestazione senza passi falsi.