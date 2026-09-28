Search
EventiSportUmbria

Subbuteoland, trionfo internazionale per Cesare Santanicchia: vince la categoria Veteran

Data:

Il giocatore perugino chiude il Grand Prix FISTF di Reggio Emilia con un percorso perfetto: tutte vittorie e nessuna sconfitta

Un inizio di stagione da protagonista per Cesare Santanicchia, giocatore perugino che ha conquistato la categoria Veteran all’International Grand Prix disputato sabato 26 settembre 2026 nella splendida cornice di Subbuteoland, a Reggio Emilia.

L’appuntamento, inserito nel circuito internazionale FISTF, ha richiamato giocatori provenienti da diversi Paesi europei e ha visto Santanicchia imporsi al termine di un cammino praticamente perfetto.

L’atleta umbro, che difende i colori della formazione toscana del Sombrero di San Miniato, ha infatti vinto tutte le partite disputate, arrivando fino all’ultimo atto senza concedere una sconfitta agli avversari.

Turno dopo turno Santanicchia ha mostrato precisione e attenzione tattica, superando gli ostacoli che si sono presentati lungo il percorso. Tra questi anche il derby umbro con il ternano Francesco Mattiangeli, affrontato nei quarti di finale in una sfida particolarmente combattuta.

Un successo che dà ulteriore valore all’avvio di stagione del giocatore perugino, tornato a misurarsi ad alti livelli dopo l’assenza dalla Nazionale e intenzionato a confermare sul campo le proprie qualità.

Per Santanicchia, dunque, il Grand Prix di Subbuteoland rappresenta un inizio di stagione con il botto, con un titolo internazionale che arriva al termine di una prestazione senza passi falsi.

Commenti
Previous article
Perugia, sospetto via vai in un condominio: arrestato un 47enne per spaccio di cocaina
Next article
ErmGroup Altotevere, buon test contro Santa Croce: finisce 4-0

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Umbertide, l’Amministrazione contro il nuovo indirizzo Linguistico a Città di Castello

Redazione Redazione -
Il Comune richiama le Linee guida regionali: “La proposta...

Spoleto, nascondeva la cocaina nella vegetazione: arrestato un 21enne

Redazione Redazione -
I Carabinieri lo hanno sorpreso mentre recuperava un barattolo...

Lions Club Sansepolcro, clima ed energia al centro dell’apertura dell’annata di Franco Ricci

Redazione Redazione -
In Sala Consiliare confronto con il climatologo Bernardo Gozzini...

“Il Suono del Silenzio” conquista il Cinema Astra: quattro proiezioni e circa 250 spettatori

Redazione Redazione -
Il cortometraggio del regista selciarino Gaspare Damanti accolto da...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Umbertide, l’Amministrazione contro il nuovo indirizzo Linguistico a Città di Castello

Comunicazioni amministrative 0
Il Comune richiama le Linee guida regionali: “La proposta...

© 2024 Primo Piano Notizie