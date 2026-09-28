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CronacaUmbria

Perugia, sospetto via vai in un condominio: arrestato un 47enne per spaccio di cocaina

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I Carabinieri hanno trovato 18 dosi per circa 9 grammi, 1.130 euro in contanti e materiale per il confezionamento

Un uomo di 47 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione è partita da alcune segnalazioni relative a un sospetto via vai e a un’insolita attività di spaccio nella zona di Ponte della Pietra, in particolare all’interno di un’area condominiale.

I militari hanno quindi predisposto un servizio di osservazione e controllo. Durante l’attività è stato fermato un 39enne, che avrebbe riferito ai Carabinieri di aver acquistato poco prima della droga in un’abitazione situata proprio nell’area osservata.

Gli accertamenti hanno portato all’individuazione dell’appartamento indicato dall’uomo. La successiva perquisizione personale e domiciliare del 47enne ha permesso di trovare 18 involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 9 grammi di cocaina, oltre a 1.130 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’uomo era stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima. Il GIP ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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