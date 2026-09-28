“Sinfonia del Creato”, a Città di Castello musica, letture e arte per riscoprire la bellezza della natura

Domenica 4 ottobre al Complesso di San Domenico un appuntamento tra musica, poesia, fotografia e arte tattile. Ingresso gratuito

Un pomeriggio dedicato alla bellezza, alla natura e alla capacità dell’arte di coinvolgere i sensi. È “Sinfonia del Creato”, l’iniziativa in programma domenica 4 ottobre dalle 17.30 al Complesso di San Domenico di Città di Castello, con ingresso gratuito.

L’evento, ideato da Sandro Renghi, è organizzato da Palestra delle Emozioni Odv, Le Gemme dell’Anima e Circolo LaAV (Letture ad Alta Voce) di Città di Castello.

La prima parte della serata si svolgerà nell’ex Chiesa della Carità, dove, dopo una breve introduzione di Sandro Renghi e del musicista Luca Mauceri, sarà la musica a guidare il pubblico.

Maugeri al pianoforte, Demi Laino al violino e Donato Cedrone al violoncello proporranno alcune composizioni emozionali dello stesso Maugeri.

Alla musica seguiranno le letture affidate alle volontarie del Circolo LaAV tifernate, che proporranno alcuni brani tratti da “Sulla soglia”, prefazione del giornalista e scrittore Massimo Orlandi al volume fotografico “Meravigliosa Terra umbra” di Iris Valorosi, presidente di Palestra delle Emozioni Odv.

Il pubblico si sposterà poi nel Chiostro di San Domenico, dove la seconda parte dell’iniziativa proporrà un’esperienza più visiva e sensoriale.

Saranno esposte otto fotografie inedite di Iris Valorosi, dedicate al tema “Sorella Acqua” e realizzate a rilievo, così da poter essere esplorate anche attraverso il tatto.

Ad arricchire il percorso sarà inoltre presente Felice Tagliaferri, artista non vedente di fama internazionale, con la sua opera “Mani che accolgono”.

Un appuntamento nel quale musica, parole, immagini e materia si incontrano per offrire al pubblico un’esperienza che va oltre la semplice fruizione artistica e invita a guardare, ascoltare e toccare il tema del Creato attraverso linguaggi diversi.