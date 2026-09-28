Fabbrecce, al via i lavori per il nuovo campo polivalente del CVA

Un investimento da 192 mila euro per realizzare un impianto dedicato a calcio a 5 e tennis. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune e AFoR

Sono partiti i lavori per il potenziamento dell’area pubblica del CVA di Fabbrecce, dove sarà realizzato un nuovo campo polivalente per il calcio a 5 e il tennis.

L’intervento, del valore complessivo di 192 mila euro, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Città di Castello e l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria (AFoR) e punta a dotare la frazione di un nuovo spazio dedicato allo sport, al tempo libero e alla socialità.

«Un progetto importante per la comunità di Fabbrecce, che valorizzerà in maniera notevole l’area pubblica del CVA con la realizzazione di un impianto sportivo moderno e ben attrezzato», ha sottolineato il sindaco Luca Secondi, evidenziando il lavoro svolto dal Comune insieme ad AFoR per arrivare alla progettazione, al finanziamento e all’avvio dell’intervento.

Nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra i due enti, il Comune ha acquisito i terreni attraverso una procedura di esproprio e ha predisposto e approvato la variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell’opera.

AFoR, in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento regionale, ha invece assunto il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante, occupandosi della progettazione, dell’affidamento e della direzione dei lavori, oltre che della contabilità e della rendicontazione.

Le risorse, pari a 192 mila euro, sono state assegnate dalla Regione Umbria attraverso fondi della legge 97/1994 – Fondo per la Montagna – e della legge 234/2021 – FOSMIT, Fondo per lo Sviluppo delle Montagne.

Il nuovo campo avrà dimensioni di 24 metri per 38 e sarà realizzato in erba sintetica. L’impianto sorgerà in adiacenza all’area del CVA.

La prima fase dei lavori prevede gli interventi preparatori, gli scavi e i riporti necessari per raggiungere le quote di progetto, la realizzazione dei sottoservizi e della strada carrabile di accesso.

Successivamente saranno realizzate la massicciata del campo, la stratigrafia prevista dal progetto, le opere di posa e il fondo sul quale verrà installato il manto in erba sintetica.

Il progetto comprende anche impianti elettrici e idraulici, illuminazione, irrigazione, recinzioni, marciapiedi perimetrali, canalette per la raccolta delle acque piovane, oltre agli accessori sportivi come panchine, porte, reti da tennis e rigature.

È prevista inoltre una strada carrabile che permetterà ai mezzi di soccorso di raggiungere direttamente l’interno dell’impianto.

I lavori sono stati affidati all’impresa F.A.C. Srl di Città di Castello e sono seguiti dal dottore forestale Moreno Becchetti, responsabile unico del progetto e responsabile della Sezione Direzione Lavori Città di Castello di AFoR, e dall’ingegner Camillo Massetti, progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza.

Al termine dell’intervento, dopo il collaudo, il campo sarà preso in carico dal Comune di Città di Castello, che lo acquisirà al patrimonio comunale. L’amministrazione potrà quindi affidarne la gestione al CVA di Fabbrecce.

Un nuovo spazio sportivo che punta così a diventare un punto di riferimento per la frazione, mettendo insieme attività fisica, aggregazione e vita di comunità.