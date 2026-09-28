Città di Castello, motori d’epoca e solidarietà: una giornata nel segno dell’incontro

La Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca ha coinvolto Automotostoriche Altotevere e l’Associazione di Persone tra Persone APS

Motori, auto e moto d’epoca, ma soprattutto incontro e solidarietà. È stata una domenica diversa quella vissuta ieri, 27 settembre, a Città di Castello, dove la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca è diventata un’occasione per unire la passione per i mezzi storici a un momento di condivisione e inclusione.

L’iniziativa, organizzata da Automotostoriche Altotevere, con il presidente Giovanni Rossi, ha avuto come filo conduttore lo slogan “Motori… e… un sorriso di persone tra persone” e ha visto la collaborazione dell’Associazione di Persone tra Persone APS.

Il programma è iniziato alle 16, con il ritrovo delle auto e delle moto in piazza Garibaldi, dopo il saluto dell’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti.

Alle 16.30 si è svolto l’incontro con l’associazione, seguito alle 17 dal momento più particolare della giornata: i veicoli d’epoca sono stati messi a disposizione dei ragazzi, che hanno potuto avvicinarsi al mondo delle auto e delle moto storiche, condividendo con gli appassionati la curiosità e la passione per questi mezzi.

La giornata si è conclusa alle 18.30 con una merenda-apericena che ha riunito tutti i partecipanti.

Una manifestazione nella quale i motori sono diventati soprattutto un pretesto per stare insieme. La passione per i veicoli storici ha infatti creato un’occasione di amicizia, partecipazione e nuove relazioni, regalando ai ragazzi un pomeriggio di sorrisi ed esperienze condivise.

Una giornata che ha così confermato come anche una semplice passione possa diventare uno strumento per avvicinare le persone e costruire momenti di comunità.