Città di Castello, Luca Secondi presenta “Nothing – La costante dell’universo”

Giovedì 1° ottobre al Complesso di San Domenico la presentazione del romanzo pubblicato da LuoghInteriori. Un incontro tra scienza, filosofia e sentimenti

Giovedì 1° ottobre alle ore 18, il Complesso di San Domenico di Città di Castello ospiterà la presentazione di “Nothing – La costante dell’universo”, il nuovo romanzo del sindaco Luca Secondi, pubblicato dalla casa editrice tifernate LuoghInteriori.

Il libro parte da una domanda: che cosa tiene insieme le cose quando tutto sembra destinato a separarsi? Da qui prende forma una storia nella quale narrativa, filosofia e scienza si incontrano per interrogarsi sul significato dei legami, delle scelte e del tempo.

Partendo dai paradigmi della fisica contemporanea, il romanzo accompagna il lettore verso una riflessione sulla ricerca di quella che può essere considerata la vera “costante” dell’esistenza. Non una formula, ma la capacità di rimanere legati alle persone, ai luoghi e alle esperienze che hanno segnato il nostro percorso.

La presentazione sarà introdotta da Antonio Vella, presidente dell’Associazione Culturale Tracciati Virtuali, mentre l’incontro sarà coordinato da Alberto Fabi.

La serata sarà accompagnata da un momento artistico con la cantante Sara Peli e vedrà la partecipazione dei ballerini Jessica Spapperi e Marco Staderini, in un dialogo tra parola, musica e movimento.

Luca Secondi, nato a Città di Castello nel 1980, ha una formazione in Scienze Politiche e un percorso che lo ha portato a ricoprire diversi incarichi istituzionali, fino alla carica di sindaco della città, che ricopre dal 2021.

Nel romanzo trovano spazio anche elementi legati alla sua formazione e al rapporto con la terra e l’attività agricola della famiglia, esperienza dalla quale viene sviluppata una riflessione sul lavoro, sulla responsabilità e sulla cura.

“Nothing” affronta così anche il tema delle scelte e di ciò che rimane di una persona al di là dei risultati raggiunti: una dimensione nella quale i legami diventano una forma di continuità capace di attraversare anche l’assenza.

L’appuntamento è per giovedì 1° ottobre alle ore 18 al Complesso di San Domenico.