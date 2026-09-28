Sansepolcro, ripartono le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

Il calendario del Comitato San Francesco 800 prosegue fino al 29 novembre. Rinviata a data da destinarsi la collettiva di pittura per un lutto

Riparte a Sansepolcro la seconda parte delle celebrazioni dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, che accompagneranno la città fino a domenica 29 novembre.

Il calendario predisposto dal Comitato San Francesco 800 ha subito una prima variazione. È stata infatti rinviata a data da destinarsi la collettiva di pittura “L’ecologia, la sacralità della Natura, il Cantico delle Creature e la nascita di una moderna cultura ambientalista”, inizialmente prevista dal 26 settembre al 4 ottobre all’Oratorio della Madonna delle Grazie.

Il rinvio è legato al lutto che ha colpito Michele Foni, presidente della Compagnia Artisti. La mostra, fanno sapere gli organizzatori, sarà comunque recuperata e si terrà in una nuova data che verrà comunicata successivamente.

Il prossimo appuntamento in calendario è invece fissato per mercoledì 30 settembre nel salone del Vescovado, con la proiezione del film “Francesco” di Liliana Cavani.

La proiezione delle ore 10 sarà riservata agli studenti, mentre quella delle ore 21 sarà aperta al pubblico.

L’iniziativa rappresenta un nuovo momento del percorso promosso dal Comitato San Francesco 800 per approfondire la figura del Santo e il suo rapporto con Sansepolcro e con il territorio, attraverso appuntamenti culturali, artistici e spirituali.

Le celebrazioni proseguiranno poi fino al 29 novembre, con un calendario di iniziative che sarà sviluppato nelle prossime settimane.