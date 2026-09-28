USSI Umbria, vittoria nelle Marche: i giornalisti-tennisti umbri vincono 3-1

La rappresentativa umbra supera i colleghi marchigiani in un confronto all’insegna dello sport e dell’amicizia

Tennis e giornalismo si incontrano ancora una volta sui campi da gioco. La rappresentativa di USSI Umbria ha superato per 3-1 la squadra dei giornalisti-tennisti di USSI Marche, in un confronto disputato nelle Marche e caratterizzato da grande sportività.

La squadra umbra è stata composta da Federico Sciurpa del Corriere dell’Umbria, Luca Fiorucci de La Nazione, Andrea Checcarelli, freelance, Riccardo Marioni di Umbria TV, capitano non giocatore, ed Elena Ballarani, consigliera USSI e addetta stampa della SIR.

«Formare una rappresentativa umbra è stato facile – ha spiegato il presidente USSI Ferroni –. Niente di più naturale dopo oltre quarant’anni che ci affrontiamo e ci alleniamo sui campi rossi, con lo spirito di una grande famiglia e di una grande squadra».

La sfida si è svolta in concomitanza con la presentazione del Torneo Internazionale Femminile di Tolentino, manifestazione di rilievo nel panorama tennistico nazionale e, come sottolineato dagli organizzatori, importante anche per la ripresa del territorio dopo il terremoto del 2016.

Tra i componenti della rappresentativa marchigiana anche Filippo Grassia, noto giornalista sportivo e voce radiofonica, e Giancarlo Trapanese, per diversi anni alla guida di Rai 3 Umbria.

Il confronto ha visto l’Umbria imporsi in tre dei quattro incontri disputati. Questi i risultati:

Battistoni-Sciurpa 0-6, 0-6

Checcarelli-Sposetti 6-1, 6-1

Fiorucci-Checcarelli / Grassia-Pascucci 6-4, 6-1

Sciurpa-Fiorucci / Battistoni-Romagnoli 6-3, 7-5

Alla fine, dunque, USSI Umbria batte USSI Marche 3-1.

Una giornata nella quale il risultato è andato di pari passo con quello che da sempre caratterizza queste sfide: la passione per il tennis, l’amicizia tra colleghi e il piacere di condividere una giornata di sport.