Sansepolcro, Alzheimer e demenze: “L’attenzione deve durare tutto l’anno”

Il Comune richiama l’importanza di sostenere persone, famiglie e caregiver anche oltre il mese dedicato alla sensibilizzazione

Settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sull’Alzheimer e sulle altre forme di demenza, ma l’attenzione su questi temi non può esaurirsi con la fine del mese.

È il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale di Sansepolcro, che ricorda le iniziative promosse sul territorio per informare, sensibilizzare e creare occasioni di incontro e confronto.

Al centro non ci sono soltanto la malattia e gli aspetti sanitari, ma soprattutto le persone e le famiglie che ogni giorno affrontano percorsi spesso complessi, insieme ai caregiver che svolgono un ruolo fondamentale nell’assistenza.

Per il Comune, parlarne significa anche contribuire a superare lo stigma, aumentare la consapevolezza e rafforzare una comunità capace di offrire ascolto, vicinanza e sostegno.

«Dietro la malattia ci sono persone, famiglie, caregiver, percorsi spesso complessi che hanno bisogno di ascolto, vicinanza e di una comunità capace di non lasciare solo nessuno», sottolinea l’amministrazione.

Il mese della sensibilizzazione rappresenta quindi un momento per accendere l’attenzione, ma l’obiettivo è mantenerla viva durante tutto l’anno, continuando a promuovere cura, relazioni e sostegno alle famiglie.