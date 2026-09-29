Città di Castello, la Scuola di Musica “Giacomo Puccini” apre le porte alla città

Sabato 3 e domenica 4 ottobre l’Open Day a Palazzo Corsi. Domenica appuntamento speciale per la propedeutica musicale 0-6. Iscrizioni aperte fino al 31 ottobre

La Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello apre le proprie porte in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, con due giornate dedicate a bambini, ragazzi, adulti e famiglie.

L’appuntamento con l’Open Day è per sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 15 alle 20, nella sede di Palazzo Corsi, in via XI Settembre. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino la scuola, le attività proposte e le opportunità formative, raccogliendo anche tutte le informazioni in vista della ripartenza delle lezioni.

All’interno del programma, domenica 4 ottobre alle ore 16, è previsto un appuntamento dedicato alla propedeutica musicale per bambini da 0 a 6 anni. Un primo approccio alla musica attraverso suoni, ritmo e ascolto, pensato per accompagnare i più piccoli nelle diverse fasi della crescita.

Alla guida della Scuola Comunale di Musica sarà ancora il maestro Fabio Battistelli, riconfermato direttore della “Giacomo Puccini” anche per l’anno scolastico 2026/2027.

L’Open Day precederà di pochi giorni l’avvio ufficiale delle attività: le lezioni riprenderanno lunedì 5 ottobre.

Per chi desidera iscriversi ci sarà comunque tempo fino al 31 ottobre 2026. La domanda può essere presentata compilando l’apposito modulo disponibile online.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Cultura – Scuola di Musica del Comune di Città di Castello ai numeri 075 8329606 / 612 / 613, oppure scrivere a scuolamusica@comune.cittadicastello.pg.it.