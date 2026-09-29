Sansepolcro, via Vittorio Veneto cambia volto: verde, pista ciclopedonale e nuovi marciapiedi

Un percorso del Comune per raccontare gli interventi realizzati anche grazie alle risorse del PNRR e la trasformazione degli spazi cittadini

Il verde torna protagonista a Sansepolcro. Il Comune avvia un percorso dedicato agli interventi realizzati negli ultimi anni anche grazie alle risorse del PNRR, raccontando attraverso le immagini come alcuni spazi della città siano cambiati e siano stati valorizzati.

Il primo focus riguarda via Vittorio Veneto, dove i nuovi marciapiedi e la pista ciclopedonale sono accompagnati oggi da nuove essenze, fioriture e graminacee che cambiano aspetto con il passare delle stagioni.

L’intervento, sottolinea l’amministrazione, non ha soltanto una funzione estetica. La presenza delle nuove piante contribuisce infatti alla biodiversità urbana, favorendo anche il ritorno in città di api e altri insetti impollinatori.

L’obiettivo è quello di mettere in relazione mobilità dolce, spazi pubblici e natura, creando ambienti più piacevoli da vivere e attraversare a piedi o in bicicletta.

Un percorso che il Comune proseguirà nelle prossime settimane, attraverso altri interventi realizzati sul territorio.