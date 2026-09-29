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Pistrino, rinnovata l’area giochi: nuovi spazi più sicuri e inclusivi

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Completati gli interventi di manutenzione straordinaria nell’area dedicata ai bambini

Sono terminati a Pistrino, nel Comune di Citerna, i lavori di manutenzione straordinaria dell’area giochi, con l’obiettivo di rendere lo spazio più sicuro, curato e accogliente per bambini e famiglie.

L’intervento ha previsto la sostituzione dell’altalena, l’installazione di un nuovo gioco a molla a forma di tartaruga e di un nuovo gioco inclusivo “Tris”.

I lavori hanno interessato anche la pavimentazione antitrauma, che è stata ripristinata e sottoposta a manutenzione, e gli elementi in legno presenti nell’area: il tunnel, l’altalena e la struttura con torre, scivolo e arrampicata.

L’intervento punta così a valorizzare uno spazio pubblico importante per la comunità di Pistrino, mettendo a disposizione delle famiglie un’area rinnovata e maggiormente fruibile.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche all’inclusività, con l’inserimento del nuovo gioco “Tris”, pensato per favorire la partecipazione di tutti i bambini.

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