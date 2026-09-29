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Pieve Santo Stefano, inaugurato “L’Archivio di Faust”: arte e memoria nel cuore del paese

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Il nuovo spazio dedicato all’artista Faust Cardinali è stato inaugurato sabato 26 settembre

È stato inaugurato sabato 26 settembre “L’Archivio di Faust”, il nuovo spazio dedicato all’artista Faust Cardinali, pensato per custodire ed esporre le sue opere nel cuore di Pieve Santo Stefano.

Un luogo nel quale, come raccontato dal Comune e dai partecipanti all’inaugurazione, sarà possibile osservare e conoscere da vicino il lavoro dell’artista, tra forme, colori e materia, in un’atmosfera che richiama il legame tra Francia e Toscana.

L’inaugurazione ha rappresentato un momento particolarmente significativo per la comunità, con il sindaco che ha voluto ringraziare Faust Cardinali per aver «acceso una luce nella nostra piazza» e per aver ricordato, attraverso l’arte, che anche in questo territorio vale la pena continuare a credere nel futuro.

“L’Archivio di Faust” si propone così come un nuovo spazio culturale dedicato alla ricerca artistica di Cardinali, artista della materia che attraverso le proprie opere invita il pubblico a osservare, scoprire e contemplare.

Un progetto che arricchisce il patrimonio culturale di Pieve Santo Stefano e offre alla comunità un nuovo luogo di incontro con l’arte contemporanea.

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