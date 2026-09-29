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Città di Castello Pallavolo, sabato 3 ottobre la presentazione delle squadre

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Al Loggiato Bufalini saranno presentate le formazioni femminile e maschile che affronteranno rispettivamente la Serie B2 e la Serie B

È fissato per sabato 3 ottobre l’appuntamento con la presentazione ufficiale delle squadre del Città di Castello Pallavolo che nella stagione 2026/2027 saranno impegnate nei campionati nazionali di Serie B2 femminile e Serie B maschile.

La serata prenderà il via alle 19.30 al Loggiato Bufalini, dove è prevista una cena aperta a giocatori, famiglie, tifosi e sostenitori della società.

Il costo della cena è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i giovani fino a 18 anni.

Nel corso della serata si alterneranno i momenti più istituzionali, a partire dalla presentazione dei roster delle due formazioni, e quelli dedicati all’intrattenimento.

Alle 21.30 è prevista la presentazione ufficiale delle squadre, mentre alle 23 la serata proseguirà al Baia Castello con il Volley DJ Set, al quale parteciperanno anche le squadre e i tifosi.

Durante la serata prenderà inoltre il via il tesseramento sociale per sostenere le due formazioni biancorosse nel corso della nuova stagione.

Un appuntamento pensato quindi per presentare ufficialmente i gruppi che rappresenteranno Città di Castello nei campionati nazionali e, allo stesso tempo, riportare la pallavolo in mezzo alla città e ai suoi tifosi.

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