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Sansepolcro, il basket giovanile diventa internazionale: 19 squadre in campo tra Valtiberina e Umbria

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Sabato 3 e domenica 4 ottobre l’“International Unified Basketball Tournament” porta in città circa 200 atleti da sei regioni italiane e tre Paesi europei

Sansepolcro e la Valtiberina si preparano ad accogliere un importante appuntamento di basket giovanile internazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre è in programma l’“International Unified Basketball Tournament”, organizzato dalla Dukes Basket Sansepolcro, con la partecipazione di 19 squadre, circa 200 atleti, provenienti da sei regioni italiane e da Germania, Bulgaria e Lussemburgo.

Le partite si disputeranno sui parquet dei palasport di Sansepolcro e Anghiari e alla palestra Buonarroti del Borgo, coinvolgendo quindi diverse strutture sportive del territorio.

La manifestazione avrà però una dimensione che va oltre il campo da basket. La presenza di squadre e accompagnatori porterà infatti in Valtiberina centinaia di persone, che soggiorneranno sul territorio per l’intero fine settimana, con una ricaduta anche sul piano turistico e della promozione del comprensorio.

Uno dei momenti più attesi sarà quello di sabato 3 ottobre, quando gli atleti sfileranno lungo via XX Settembre, accompagnati dal Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro, fino a piazza Torre di Berta, dove è previsto il saluto delle autorità cittadine.

L’edizione 2026 nasce anche dal rapporto costruito negli anni con alcune delle società partecipanti. Diverse squadre che avevano già preso parte all’Europeo Special del 2022 hanno infatti manifestato la volontà di tornare in Valtiberina, spingendo per la realizzazione di una nuova manifestazione.

Un segnale che racconta il legame creato in occasione di quella esperienza e che oggi permette a Sansepolcro di tornare a essere punto di incontro per giovani atleti provenienti da territori diversi, unendo sport, socialità e promozione del territorio.

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