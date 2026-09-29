Marsciano, non si ferma all’alt e fugge in auto: denunciata una 20enne

La fuga è durata circa due chilometri e si è conclusa con un tamponamento. La giovane era senza patente e alla guida di un’auto già sottoposta a fermo amministrativo

Non si è fermata all’alt dei Carabinieri e ha tentato la fuga alla guida di un’auto, terminando la corsa dopo circa due chilometri a seguito di un incidente. È accaduto nel territorio di Marsciano, dove una 20enne è stata denunciata in stato di libertà dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Todi.

La giovane, secondo quanto riferito dai Carabinieri, non avrebbe rispettato l’intimazione a fermarsi della pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio e si sarebbe diretta verso Collazzone.

I militari hanno quindi iniziato l’inseguimento, con dispositivi luminosi e acustici attivati. Durante la fuga, durata circa due chilometri, la conducente avrebbe effettuato alcuni sorpassi azzardati fino a tamponare un’auto che procedeva davanti a lei.

L’incidente ha posto fine alla fuga. Nessuna persona è rimasta ferita e non sono stati coinvolti altri veicoli.

La 20enne è stata sottoposta anche agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, risultati negativi.

Dai successivi controlli è emerso che la giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Inoltre, l’auto risultava priva di copertura assicurativa, con la revisione scaduta e già sottoposta a un precedente sequestro amministrativo.

La donna è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica di Spoleto per le ipotesi di reato indicate dai Carabinieri. Il veicolo è stato recuperato e affidato a un deposito giudiziario.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e all’indagata si applica la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.