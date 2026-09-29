Search
CronacaUmbria

Marsciano, non si ferma all’alt e fugge in auto: denunciata una 20enne

Data:

La fuga è durata circa due chilometri e si è conclusa con un tamponamento. La giovane era senza patente e alla guida di un’auto già sottoposta a fermo amministrativo

Non si è fermata all’alt dei Carabinieri e ha tentato la fuga alla guida di un’auto, terminando la corsa dopo circa due chilometri a seguito di un incidente. È accaduto nel territorio di Marsciano, dove una 20enne è stata denunciata in stato di libertà dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Todi.

La giovane, secondo quanto riferito dai Carabinieri, non avrebbe rispettato l’intimazione a fermarsi della pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio e si sarebbe diretta verso Collazzone.

I militari hanno quindi iniziato l’inseguimento, con dispositivi luminosi e acustici attivati. Durante la fuga, durata circa due chilometri, la conducente avrebbe effettuato alcuni sorpassi azzardati fino a tamponare un’auto che procedeva davanti a lei.

L’incidente ha posto fine alla fuga. Nessuna persona è rimasta ferita e non sono stati coinvolti altri veicoli.

La 20enne è stata sottoposta anche agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, risultati negativi.

Dai successivi controlli è emerso che la giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Inoltre, l’auto risultava priva di copertura assicurativa, con la revisione scaduta e già sottoposta a un precedente sequestro amministrativo.

La donna è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica di Spoleto per le ipotesi di reato indicate dai Carabinieri. Il veicolo è stato recuperato e affidato a un deposito giudiziario.

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e all’indagata si applica la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Commenti
Previous article
Foligno, controlli notturni dei Carabinieri: denunciato un 30enne
Next article
Sansepolcro, il basket giovanile diventa internazionale: 19 squadre in campo tra Valtiberina e Umbria

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, il “Ruperto” a Carlo Liviero Morini per i suoi 90 anni

Redazione Redazione -
Il riconoscimento del Comune allo storico e ricercatore tifernate...

San Giustino, al via il Censimento permanente della popolazione

Redazione Redazione -
Dal 5 ottobre al 23 dicembre le famiglie selezionate...

Pieve Santo Stefano, inaugurato “L’Archivio di Faust”: arte e memoria nel cuore del paese

Redazione Redazione -
Il nuovo spazio dedicato all’artista Faust Cardinali è stato...

Città di Castello, manutenzione della SR 221 a Lerchi: interrogazione di Andrea Lignani Marchesani

Redazione Redazione -
Il consigliere di Castello Civica chiede interventi urgenti sul...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, il “Ruperto” a Carlo Liviero Morini per i suoi 90 anni

Città di Castello 0
Il riconoscimento del Comune allo storico e ricercatore tifernate...

© 2024 Primo Piano Notizie