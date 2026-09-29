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Città di Castello, manutenzione della SR 221 a Lerchi: interrogazione di Andrea Lignani Marchesani

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Il consigliere di Castello Civica chiede interventi urgenti sul marciapiede di via Toscana e un confronto con la Provincia per superare il degrado dell’area

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione presentata dal consigliere comunale Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica).

Manutenzione aree strada regionale 221: interrogazione del consigliere comunale, Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica). “Premesso che la strada regionale 221 attraversa il centro urbano di Lerchi e che sulla medesima insistono anche veicoli pesanti essendo una delle principali vie di comunicazione da e verso la Toscana; che non a caso detta via e’ intitolata proprio alla Toscana e che la residenza in detta via è assegnata anche a residenti in abitazioni su strade private perpendicolari alla medesima; che conseguentemente il marciapiede, privo di asfalto, lato destro proveniente da Arezzo a Città di Castello non è solo adibito a traffico pedonale ma anche a via di accesso verso dette abitazioni; che la pericolosità di detta via e la vana speranza della costruzione di una bretella che aggiri il centro abitato sono state oggetto di dibattito politico trentennale senza che nulla sia sfociato in proposte e soluzioni definitive; che le precipitazioni atmosferiche hanno una volta di più evidenziato la complessità e la vastezza della problematica che si acuisce proprio in prossimità degli ingressi presso le abitazioni interne oltre che l’evidente pericolosità determinata dal degrado progressivo delle aree adiacenti la carreggiata; che il determinarsi sempre più frequentate di situazioni atmosferiche estreme determinano sia l’aumento del degrado sia la denegata possibilità che possano verificarsi sinistri alle auto o danni alle persone; che l’ente gestore provincia nonostante sopralluoghi effettuati continua nel concreto ad ignorare dolosamente la situazione con una propedeutica inerzia del comune; che ai cittadini di Lerchi non interessa il rimpallo di responsabilità tra Enti ma la necessità di una rapida soluzione del problema”.

Per queste motivazioni Lignani Marchesani interroga il sindaco e la giunta “sulla necessità di un’immediata manutenzione del marciapiede lato destro direzione Arezzo – Città di Castello di via Toscana a Lerchi il cui inaccettabile degrado determina un pericolo evidente per fruitori del medesimo anche in condizioni di asciutto vista la presenza di buche e avvallamenti; sulla necessità di una perentoria interlocuzione con l’ente gestore perché detta situazione sia risolta; sulla possibilità per il Comune di sostituirsi vista la gravità della situazione alla Provincia per poi successivamente rifarsi vista la necessità ed urgenza dell’intervento”.

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