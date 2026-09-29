San Giustino, al via il Censimento permanente della popolazione

Dal 5 ottobre al 23 dicembre le famiglie selezionate dall’Istat dovranno compilare il questionario. Attivo anche il servizio gratuito di assistenza in Comune

Riparte anche a San Giustino il Censimento permanente della popolazione 2026. La rilevazione si svolgerà dal 5 ottobre al 23 dicembre e coinvolgerà le famiglie selezionate dall’Istat, che riceveranno o hanno già ricevuto una comunicazione ufficiale con le credenziali per compilare il questionario online.

La compilazione è obbligatoria per legge. I dati raccolti saranno trattati in forma anonima e utilizzati esclusivamente per finalità statistiche.

Le famiglie che non compileranno il questionario online potranno essere contattate da un rilevatore del Comune, che dovrà essere riconoscibile attraverso un tesserino personale con fotografia e timbro comunale.

Per eventuali dubbi è possibile contattare il Numero Unico Istat 1510, gratuito, oppure rivolgersi direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune.

È inoltre disponibile un servizio gratuito di assistenza alla compilazione presso il Centro Comunale di Rilevazione – Ufficio Anagrafe, al primo piano del Municipio di Piazza del Municipio 17.

Gli orari sono:

lunedì, mercoledì, venerdì e sabato: 8.30-13;

8.30-13; martedì: 15.30-17.30.

Il Comune invita le famiglie interessate a prestare attenzione alla comunicazione ricevuta dall’Istat e a utilizzare esclusivamente i canali ufficiali per la compilazione e per eventuali richieste di assistenza.