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Parco Ranieri, anche il Movimento 5 Stelle sostiene la raccolta firme

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Il gruppo di Umbertide aderisce all’iniziativa promossa dal PD e chiede al Comune interventi e un confronto sul futuro dell’area


Anche il Movimento 5 Stelle di Umbertide aderisce alla raccolta firme promossa dal Partito Democratico per la riqualificazione del Parco Ranieri. Il gruppo invita i cittadini a sostenerla e chiede all’amministrazione comunale di dare risposte sul futuro di uno spazio che considera un patrimonio della città.


«La sua tutela viene prima delle appartenenze politiche», scrive il M5S nel comunicato. Secondo i dati riferiti dai promotori dell’iniziativa, le adesioni raccolte online e sui moduli cartacei hanno già superato quota 500. Per il Movimento è un segnale dell’attenzione dei cittadini che il Comune dovrebbe ascoltare.


Le richieste riguardano la manutenzione, la sicurezza e la possibilità di utilizzare pienamente il parco. Il M5S chiede però anche di discutere il futuro dell’area con i cittadini, le associazioni e le persone che la frequentano ogni giorno, senza fermarsi agli interventi più urgenti.


«Su una questione come questa non ci interessa mettere una bandiera», sottolinea il gruppo. L’obiettivo, conclude, è recuperare il Parco Ranieri e farlo tornare uno spazio curato e vissuto dalla città.

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