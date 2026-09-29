Forza Italia Giovani, Andrea Urbani nuovo segretario provinciale di Perugia

La nomina annunciata da Simone Leoni ed Edoardo Pannacci. Carlotta Colaiacovo entra nella segreteria regionale come responsabile sociale

Andrea Urbani è il nuovo segretario provinciale di Perugia di Forza Italia Giovani. La nomina è stata annunciata oggi, 29 settembre, dal segretario nazionale del movimento Simone Leoni e dal segretario regionale umbro Edoardo Pannacci. Urbani prende il posto di Carlotta Colaiacovo, assessora a Gubbio, che entra nella segreteria regionale con l’incarico di responsabile sociale.

Perugino, classe 2006, Urbani studia Scienze politiche all’Università di Perugia. Ha avuto incarichi di rappresentanza all’istituto Giordano Bruno e, nel movimento giovanile azzurro, si è occupato del mondo delle scuole superiori.

Leoni e Pannacci spiegano di aver scelto Urbani per il lavoro svolto tra gli studenti e sul territorio. Nella nota ringraziano Colaiacovo per l’impegno alla guida del coordinamento provinciale e le rivolgono gli auguri per il nuovo incarico regionale.

«Assumere la guida di Forza Italia Giovani nella provincia di Perugia è per me motivo di profondo orgoglio e grande responsabilità», dice Urbani. Il nuovo segretario indica tra le priorità l’ascolto, la presenza nei territori e il coinvolgimento dei ragazzi. Annuncia inoltre che a breve presenterà la squadra con cui lavorerà.

Tra i temi che intende affrontare cita lo spopolamento dell’Umbria e la partenza dei giovani, insieme a lavoro, impresa giovanile, istruzione, mobilità e sanità. Su questi punti Urbani rivolge anche una critica alla sinistra, accusandola di non aver dato risposte adeguate.