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Umbertide, giornata di prevenzione dell’osteoporosi alla Farmacia Comunale 1

Data:

Mercoledì 7 ottobre test M.O.C. gratuito su appuntamento per valutare lo stato di salute delle ossa

Una giornata dedicata alla prevenzione dell’osteoporosi è in programma mercoledì 7 ottobre alla Farmacia Comunale 1 di Umbertide.

Dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19 sarà possibile effettuare gratuitamente, previo appuntamento, il test M.O.C. (Mineralometria Ossea Computerizzata) per valutare lo stato di salute delle ossa.

L’iniziativa è rivolta in particolare alle donne sopra i 45 anni o in menopausa precoce, agli uomini e alle donne con stile di vita sedentario e a chi ha familiarità con la patologia.

La misurazione sarà effettuata a livello del calcagno, attraverso una tecnica diagnostica a ultrasuoni che permette di valutare la predisposizione al rischio di frattura osteoporotica.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Farmacia Comunale 1 al numero 075 9419216.

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