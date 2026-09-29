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Valtiberina, venerdì 2 ottobre sciopero plurisettoriale: possibili variazioni nei servizi sanitari

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La Asl Toscana sud est segnala possibili riduzioni delle attività. Garantiti i servizi essenziali e l’emergenza-urgenza

La Asl Toscana sud est informa che per l’intera giornata di venerdì 2 ottobre 2026 è stato proclamato dal sindacato CSLE uno sciopero plurisettoriale che interesserà il personale.

In base all’adesione allo sciopero, potrebbero verificarsi variazioni o riduzioni nello svolgimento delle attività e dei servizi sanitari al pubblico.

Saranno comunque garantiti tutti i servizi essenziali e quelli di emergenza-urgenza.

La cittadinanza è quindi invitata a tenere conto della possibilità di disagi nell’accesso ai servizi sanitari programmati nella giornata di venerdì.

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