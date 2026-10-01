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Alto Tevere Bike, cambio al vertice: Tayo Adegboye è il nuovo presidente

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Dopo quattro anni Daniele Piombini lascia la presidenza per motivi personali e lavorativi. Rinnovato il Consiglio direttivo per il quadriennio 2026-2030

Cambio al vertice per Alto Tevere Bike ASD, che ha rinnovato il proprio Consiglio direttivo per il quadriennio ottobre 2026-ottobre 2030.

Dopo quattro anni alla guida dell’associazione, Daniele Piombini ha deciso di lasciare la presidenza per motivi personali e lavorativi. Nel suo messaggio di saluto, il presidente uscente ha ripercorso le principali tappe dell’attività svolta insieme a soci, amici e sostenitori.

Dalle uscite sul Monte Nerone alle pedalate al mare, dalle iniziative benefiche alle escursioni nei boschi della Valtiberina, fino ai trail e ai percorsi con guadi invernali: quattro anni caratterizzati da attività sportive, manifestazioni e momenti di aggregazione.

Tra i risultati ricordati da Piombini anche la nascita della Alto Tevere Bike Kids, scuola ufficiale FCI di mountain bike, e la realizzazione del Bike Park Tecnico, sviluppato dall’associazione e presentato come una struttura unica nel Centro Italia.

«Guardando indietro mi viene un groppo in gola per la gioia e l’orgoglio. Quanta strada abbiamo fatto insieme!», ha scritto Piombini, ringraziando tutti coloro che hanno condiviso il percorso.

Ora l’associazione riparte con una squadra rinnovata. Il nuovo Consiglio direttivo è composto da:

  • Presidente: Tayo Adegboye
  • Vicepresidente: Massimiliano Ghignoni
  • Segretario/Tesoriere: Marco Berretti
  • Consiglieri: Ugo Incoronato, Damiano Innocentini, Luca Conti e Daniele Piombini

Piombini ha rivolto un ringraziamento alla società e un augurio al nuovo presidente e al direttivo, con l’obiettivo di proseguire il percorso costruito negli ultimi quattro anni e continuare a far crescere la realtà ciclistica altotiberina.

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