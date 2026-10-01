Città di Castello Rugby, buon test contro il Vasari Arezzo

Dopo cinque settimane di lavoro la prima squadra ha affrontato un’amichevole utile per verificare sul campo i progressi fatti in allenamento

È stato un test importante quello disputato sabato scorso dalla prima squadra del Città di Castello Rugby, impegnata in un’amichevole contro il Vasari Arezzo Rugby.

Una gara utile soprattutto per verificare sul campo quanto costruito nelle prime cinque settimane di preparazione, mettendo alla prova il lavoro svolto quotidianamente dal gruppo.

«Dopo 5 settimane di intenso lavoro con il gruppo sabato ho visto questa squadra provare a portare in campo quello che sto continuando a chiedere in allenamento da quando sono arrivato, un gioco offensivo aperto e di movimento», ha spiegato il tecnico.

Il percorso è ancora in fase di costruzione e restano diversi aspetti da migliorare, soprattutto sul piano tattico e strategico.

Il giudizio dell’allenatore resta però positivo: «Ci sono parecchi aspetti da migliorare tattici e strategici ma siamo sulla buona strada, questi ragazzi rispondono bene in settimana e hanno enormi margini di crescita».

L’amichevole contro il Vasari rappresenta quindi un ulteriore passaggio nel percorso di preparazione della squadra, chiamata a trasformare progressivamente il lavoro svolto in allenamento in un’identità di gioco sempre più definita.



