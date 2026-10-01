Valtiberina, due giornate dedicate alla vaccinazione degli adulti

Appuntamenti a Sestino e Badia Tedalda: accesso libero e gratuito senza prescrizione del medico

Due giornate dedicate alla vaccinazione degli adulti sono in programma nei comuni di Sestino e Badia Tedalda, nell’ambito delle attività promosse dal servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Zona Valtiberina, in collaborazione con la Zona Distretto Valtiberina.

Il primo appuntamento sarà lunedì 5 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, al Centro Socio Sanitario di Sestino, in via dei Tigli.

La seconda giornata si svolgerà invece lunedì 12 ottobre, sempre dalle 10.30 alle 12.30, nei locali del Centro Socio Sanitario di Badia Tedalda, in via Fosco Montini.

In entrambe le occasioni sarà possibile ricevere la somministrazione di tutti i vaccini previsti dal calendario vaccinale della Regione Toscana.

L’accesso è libero e gratuito e non è necessaria alcuna prescrizione da parte del medico di medicina generale.

Chi desidera ricevere maggiori informazioni o una consulenza prima di procedere con la vaccinazione può contattare il Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento della Prevenzione Zona Valtiberina al numero 0575 757869, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 9, oppure scrivere a igienedipprev.valtiberina@uslsudest.toscana.it.

L’iniziativa punta a facilitare l’accesso ai servizi vaccinali anche nei territori più periferici della Valtiberina, mettendo a disposizione dei cittadini giornate dedicate direttamente nei rispettivi comuni.