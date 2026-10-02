Anghiari celebra San Francesco attraverso l’arte: domenica un itinerario tra chiese e musei

Dalla reliquia del saio nella Chiesa della Croce alle opere di Palazzo Taglieschi, fino agli affreschi di Palazzo Pretorio. Visite gratuite nel pomeriggio

ANGHIARI – Un percorso tra arte, spiritualità e memoria per rileggere la figura di San Francesco attraverso alcune delle testimonianze più significative custodite ad Anghiari. È l’iniziativa in programma domenica 4 ottobre, nell’ambito delle celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco.

L’appuntamento, dal titolo “Rileggere San Francesco nelle opere d’arte custodite ad Anghiari”, nasce dalla collaborazione tra il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere di Palazzo Taglieschi, l’Unità Pastorale di Anghiari e il Comune.

Il percorso prenderà il via alle ore 16 dalla Chiesa della Croce, dove la storica dell’arte Margherita Melani accompagnerà i partecipanti alla scoperta della reliquia del saio di San Francesco, un frammento di tessuto che testimonia il profondo legame tra la comunità anghiarese e il Poverello di Assisi.

La visita proseguirà poi a Palazzo Taglieschi. Intorno alle 16.45 il direttore Marco Musmeci guiderà il pubblico nella lettura delle opere conservate nel Museo nazionale di Anghiari: dagli affreschi quattrocenteschi alla Natività in ceramica di Andrea della Robbia, passando per gli ex voto francescani e le grandi pale d’altare del Seicento.

Ultima tappa, intorno alle 18, Palazzo Pretorio, dove l’assessora alla Cultura Alberica Barbolani da Montauto illustrerà gli affreschi della cappellina, tra i quali spicca la rappresentazione delle Stimmate.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dalla direzione museale insieme al Comitato Francescano di Anghiari. Tra gli appuntamenti già realizzati anche la conferenza dello storico dell’arte Alessandro Marchi, dedicata alla rappresentazione della vita di San Francesco nella pittura del XIII e XIV secolo.

Essendo la prima domenica del mese, Palazzo Taglieschi sarà inoltre visitabile gratuitamente per tutto il pomeriggio.

L’appuntamento coinciderà anche con l’entrata in vigore del nuovo orario del museo, valido fino al 27 febbraio 2027, con apertura straordinaria del martedì pensata anche per favorire le visite delle scuole.

Il museo sarà aperto il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 14, il venerdì dalle 13 alle 18, la prima domenica del mese dalle 14 alle 19 e la terza domenica del mese e nei festivi dalle 9 alle 14. Il lunedì resterà chiuso. Le visite sono accompagnate e prevedono un massimo di 10-12 persone per turno.

Per informazioni è possibile contattare Palazzo Taglieschi al numero 0575 788001 oppure all’indirizzo drm-tos.palazzotaglieschi@cultura.gov.it.