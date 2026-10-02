Search
Città di CastelloEventiIn evidenza

Domenica 11 ottobre al Centro Commerciale Castello una missione spaziale per i più piccoli

Data:

Laboratori creativi, truccabimbi, foto con Buzz e gadget: appuntamento dalle 16 alle 19 a Città di Castello

Un pomeriggio dedicato ai bambini, tra creatività, colori e divertimento, è in programma domenica 11 ottobre al Centro Commerciale Castello di Città di Castello.

Dalle 16 alle 19 i più piccoli saranno coinvolti in una vera e propria missione a tema spaziale, con laboratori creativi, truccabimbi, foto ricordo con Buzz e gadget per tutti i partecipanti, fino a esaurimento scorte.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Tiferno Comics – Mostra del Fumetto.

Commenti
Previous article
Sicurezza a Trestina, il centrodestra: “Ascoltare i cittadini e passare dalle parole agli interventi”

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Sicurezza a Trestina, il centrodestra: “Ascoltare i cittadini e passare dalle parole agli interventi”

Redazione Redazione -
Dopo l’assemblea pubblica del 30 settembre, partiti e civiche...

Fino al 30 ottobre un percorso dedicato agli anni Settanta di Guerrino Bardeggia, tra opere rare e i grandi cicli conservati al Piccolomuseo di...

Redazione Redazione -
C’è anche Guerrino Bardeggia tra i protagonisti della 43ª...

Città di Castello, poesia e musica protagoniste con Paolo Micheli al Circolo degli Illuminati

Redazione Redazione -
Grande partecipazione per il secondo appuntamento del “Circolo della...

AVIS San Giustino, sabato 10 ottobre la Giornata del Donatore

Redazione Redazione -
L’associazione celebra il 46° anniversario della fondazione con un...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Sicurezza a Trestina, il centrodestra: “Ascoltare i cittadini e passare dalle parole agli interventi”

Città di Castello 0
Dopo l’assemblea pubblica del 30 settembre, partiti e civiche...

© 2024 Primo Piano Notizie