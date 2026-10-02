Domenica 11 ottobre al Centro Commerciale Castello una missione spaziale per i più piccoli

Laboratori creativi, truccabimbi, foto con Buzz e gadget: appuntamento dalle 16 alle 19 a Città di Castello

Un pomeriggio dedicato ai bambini, tra creatività, colori e divertimento, è in programma domenica 11 ottobre al Centro Commerciale Castello di Città di Castello.

Dalle 16 alle 19 i più piccoli saranno coinvolti in una vera e propria missione a tema spaziale, con laboratori creativi, truccabimbi, foto ricordo con Buzz e gadget per tutti i partecipanti, fino a esaurimento scorte.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Tiferno Comics – Mostra del Fumetto.