Fino al 30 ottobre un percorso dedicato agli anni Settanta di Guerrino Bardeggia, tra opere rare e i grandi cicli conservati al Piccolomuseo di Fighille

C’è anche Guerrino Bardeggia tra i protagonisti della 43ª edizione di Fighille Arte, con una mostra che permette di riscoprire una fase meno conosciuta della sua produzione artistica.

Si tratta di “Bardeggia 70. La nascita di un linguaggio”, allestita a Palazzo Tani, in via della Borgata, una delle sedi del Piccolomuseo di Fighille. L’esposizione è visitabile fino al 30 ottobre 2026.

In mostra ci sono soprattutto lavori giovanili risalenti agli anni Settanta, in gran parte poco conosciuti o mai esposti, attraverso i quali è possibile seguire le prime intuizioni artistiche di Bardeggia e riconoscere segni e atmosfere che troveranno poi piena maturazione nelle opere successive.

Il percorso permette di entrare negli anni degli esordi del pittore marchigiano e di seguire la costruzione di quel linguaggio di matrice espressionista che diventerà una delle caratteristiche più riconoscibili della sua produzione.

Le opere esposte a Palazzo Tani dialogano inoltre con alcuni dei grandi cicli pittorici di Bardeggia conservati stabilmente al Piccolomuseo di Fighille, offrendo una lettura più ampia dell’evoluzione artistica del maestro, scomparso nel 2004.

Il Piccolomuseo custodisce inoltre temporaneamente l’importante archivio dell’artista, affidato dalla famiglia Bardeggia.

“Bardeggia 70” è uno degli eventi collaterali della 43ª edizione del Premio Nazionale di Pittura Fighille Arte, organizzato dalla Pro Loco di Fighille, in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Un appuntamento che porta quindi a Fighille non soltanto la grande tradizione del Premio, ma anche l’occasione per conoscere più da vicino una fase particolare del percorso di uno degli artisti più significativi del secondo Novecento marchigiano.