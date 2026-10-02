Sansepolcro, “Jesus Christ Superstar” diventa jazz: venerdì il concerto in cattedrale

Chitarra, fisarmonica e organo per una rilettura strumentale dell’opera di Andrew Lloyd Webber. Appuntamento il 9 ottobre alle 21

Una versione insolita di “Jesus Christ Superstar”, completamente strumentale e riletta in chiave jazz, arriva a Sansepolcro.

L’appuntamento è per venerdì 9 ottobre alle ore 21, nella Basilica Concattedrale di San Giovanni Evangelista, dove saranno protagonisti Sandro Di Pisa alla chitarra e alla narrazione, Nadio Marenco alla fisarmonica e Roberto Olzer all’organo.

L’opera rock di Andrew Lloyd Webber, con testi di Tim Rice, sarà proposta senza scene, affidandosi esclusivamente alla musica e alla voce narrante di Di Pisa per accompagnare il pubblico attraverso gli ultimi giorni della vita di Gesù.

Al centro dell’arrangiamento ci sarà lo storico organo Tamburini op. 241 del 1942, affiancato dalla chitarra e dalla fisarmonica. Un incontro tra strumenti e linguaggi molto diversi, pensato per dare una nuova veste alle musiche del celebre musical.

L’arrangiamento è stato realizzato da Di Pisa nel 2020 per la rassegna Box Organi. Suoni e parole d’autore di Lallio e riprende l’esperienza di “Jesus Christ SuperGuitar”, progetto nel quale le musiche dell’opera erano già state rielaborate in chiave jazz.

A Sansepolcro saranno eseguiti 14 numeri, scelti tra quelli caratterizzati dalle orchestrazioni più ricche. Non mancheranno inoltre momenti di improvvisazione, affidati alla sensibilità musicale dei tre interpreti.

La parte narrante servirà a seguire la trama e a comprendere il significato dei brani, accompagnando il pubblico all’interno di una rilettura che mette insieme musical, jazz e musica d’organo.

L’evento è una produzione Box Organi ed è promosso dagli Amici della Musica di Sansepolcro, in collaborazione con la Parrocchia di San Giovanni Evangelista, il Comune di Sansepolcro, la Pro Loco “Vivere a Borgo Sansepolcro”, il Jazz Club Valtiberina e Fidapa Alta Valle del Tevere.

Ingresso a offerta libera.

Per informazioni: 333 4820157.



