Città di Castello, torna il corso sui funghi: tre serate per imparare a riconoscerli

Dal 5 ottobre la 14ª edizione del corso organizzato dall’Associazione Tartufai Alto Tevere – Sezione Micologica

Con l’autunno torna anche uno degli appuntamenti dedicati alla conoscenza del patrimonio micologico dell’Alta Valle del Tevere. L’Associazione Tartufai Alto Tevere – Sezione Micologica funghi epigei, con il patrocinio del Comune di Città di Castello, organizza la 14ª edizione del Corso sui Funghi.

Il corso è rivolto soprattutto a cercatori di funghi e appassionati e affronterà il riconoscimento delle principali specie presenti nell’Alto Tevere, insieme agli aspetti legati alla normativa e all’ambiente dei funghi.

Durante le lezioni saranno inoltre presentati funghi freschi raccolti nella zona, così da permettere ai partecipanti di confrontarsi direttamente con gli esemplari del territorio.

Il percorso si articolerà in tre serate, dalle 21 alle 24, per complessive nove ore, nella sede dell’associazione in località Rignaldello, Lago dei Cigni, a Città di Castello.

Le date indicate sono lunedì 5, lunedì 12 e lunedì 19 ottobre, ma l’associazione precisa che saranno confermate al momento dell’iscrizione, proprio in relazione alla disponibilità dei funghi raccolti nella zona.

La partecipazione è gratuita per gli associati, con tessera dell’associazione dal costo di 25 euro, e per il personale degli organi di controllo, compresi Carabinieri e Polizia, oltre che per farmacisti e medici di Pronto Soccorso.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e una copia della Legge Regionale sui funghi.

I posti sono limitati e la prenotazione è necessaria. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare esclusivamente tramite WhatsApp i numeri 329 5421516, 392 2966418 e 333 3193856, indicando nome e cognome.

È inoltre possibile rivolgersi direttamente alla sede dell’Associazione Tartufai Alto Tevere, in località Rignaldello Lago dei Cigni, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18.30.