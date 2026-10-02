Montecastelli, completati i lavori esterni al CVA: a breve parte la riqualificazione interna

Investimento di circa 60mila euro per il Centro di Vita Associata, punto di riferimento per la comunità della frazione

Il CVA di Montecastelli cambia volto. Sono in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria della parte esterna del Centro di Vita Associata, intervento finanziato dal bilancio comunale con un investimento di circa 60mila euro.

I lavori hanno interessato gli intonaci esterni e le facciate, con interventi di recupero e tinteggiatura, oltre alla pulizia degli elementi in pietra e al ripristino delle parti metalliche. Un intervento che ha permesso di migliorare il decoro dell’immobile e, soprattutto, di proseguire il percorso di cura di uno spazio importante per la frazione.

Ma il lavoro non è ancora finito. A breve, infatti, prenderà il via anche la sistemazione degli ambienti interni.

Il programma prevede la tinteggiatura dei locali, il rifacimento dei servizi igienici, la pulizia approfondita di alcune pavimentazioni e la sostituzione della caldaia, con l’obiettivo di migliorare anche l’efficienza energetica della struttura.

Il CVA rappresenta da tempo uno dei luoghi di riferimento per la comunità di Montecastelli: uno spazio nel quale organizzare iniziative, incontrarsi e condividere momenti di socialità.

La riqualificazione punta quindi non soltanto a rinnovare l’aspetto dell’edificio, ma a renderlo più accogliente, funzionale e pronto a continuare a svolgere il proprio ruolo nella vita della frazione.

Un intervento che si inserisce nell’impegno dell’amministrazione comunale per la manutenzione del patrimonio pubblico e per la valorizzazione degli spazi destinati alla comunità.

