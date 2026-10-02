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Pieve Santo Stefano, nasce un nuovo gruppo di lettura in biblioteca

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Sabato 10 ottobre il primo incontro per costruire una comunità di lettrici e lettori

La Biblioteca Comunale di Pieve Santo Stefano lancia un nuovo progetto dedicato alla lettura e all’incontro tra appassionati di libri.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle ore 16, quando in biblioteca si cercherà di gettare le basi per la nascita di una vera e propria comunità di lettrici e lettori.

All’incontro saranno presenti anche alcuni rappresentanti del gruppo di lettura della biblioteca di Chiusi della Verna, che porteranno la propria esperienza e racconteranno come è nato e come si è sviluppato il loro percorso.

L’iniziativa è aperta a tutti e non è necessario essere già iscritti a un gruppo di lettura: si può partecipare anche semplicemente per curiosità, conoscere il progetto e capire insieme come costruire questo nuovo spazio di confronto attraverso i libri.


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