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Città di Castello, Malakos al Villaggio delle Zucche: laboratori e scuole nel segno della cultura europea

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Il museo tifernate torna protagonista nei fine settimana dell’evento con attività per bambini e famiglie. L’esperienza entra anche nel progetto Erasmus+ “Mediate Your Future!”

Il Museo Malakos torna al Villaggio delle Zucche di Città di Castello con un programma di attività pensato per bambini, famiglie e scuole, portando all’interno dell’evento autunnale laboratori, creatività e divulgazione scientifica.

Durante tutti i fine settimana di apertura del Villaggio, Malakos proporrà laboratori tematici sempre diversi, costruiti per permettere ai più piccoli di imparare attraverso l’esperienza. Scienza, natura, manualità e immaginazione saranno al centro delle attività, con proposte che cambieranno di settimana in settimana.

L’attività proseguirà anche nei giorni feriali, quando il Villaggio accoglierà classi e gruppi scolastici del territorio. Per loro saranno organizzati percorsi basati sull’osservazione, la sperimentazione e il fare, con l’obiettivo di trasformare la visita in un momento di apprendimento partecipato.

Ma quest’anno il legame tra Malakos e il Villaggio delle Zucche assume anche una dimensione internazionale. L’esperienza è stata infatti inserita nel progetto europeo Erasmus+ “Mediate Your Future!”, dedicato alla formazione di giovani e operatori giovanili sui temi della mediazione culturale.

Malakos ha scelto il Villaggio delle Zucche come caso di studio di una forma di mediazione culturale definita “gentile e inclusiva”: partire da un elemento semplice e riconoscibile dell’immaginario autunnale per creare occasioni di incontro, partecipazione e apprendimento rivolte a pubblici diversi.

Il progetto presenta quindi l’esperienza tifernate con il titolo “Il Villaggio delle Zucche di Città di Castello: un esempio ispirante di mediazione culturale gentile e inclusiva”, mostrando come anche un’iniziativa legata alle tradizioni e alla vita culturale locale possa diventare uno strumento educativo.

Per Malakos, dunque, la partecipazione al Villaggio non si limita alla proposta di laboratori. È anche un’occasione per sperimentare sul campo un modo di fare educazione e mediazione fondato su curiosità, accessibilità e partecipazione diretta.

Un’esperienza nata a Città di Castello che entra così in una rete europea, portando il territorio e le sue iniziative all’interno di un progetto internazionale dedicato ai giovani, alla cultura e al rapporto con il patrimonio.

“Mediate Your Future!” è cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea e coinvolge organizzazioni di diversi Paesi europei con l’obiettivo di sviluppare strumenti, risorse formative e buone pratiche per aiutare i giovani a diventare protagonisti della mediazione culturale nelle proprie comunità.

Per informazioni: 349 5823613
www.malakos.it
Instagram e Facebook: museo.malakos

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