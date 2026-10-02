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Carabinieri, al via il concorso per 400 allievi Marescialli con laurea

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È il primo concorso straordinario dell’Arma rivolto a laureati in ambito scientifico, umanistico, sanitario e ambientale. Domande entro 30 giorni

Una nuova opportunità professionale per giovani laureati che vogliono entrare nell’Arma dei Carabinieri. È stato pubblicato il concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi Marescialli, rivolto a candidati in possesso di una laurea nelle aree scientifica, umanistica, sanitaria o ambientale.

Si tratta, secondo quanto comunica il Comando Generale dell’Arma, del primo concorso per Marescialli nella storia dell’Istituzione dedicato a giovani già in possesso di una laurea. L’obiettivo è mettere a disposizione dell’Arma competenze professionali maturate durante il percorso universitario, inserendole in un ulteriore percorso di formazione militare e professionale.

I vincitori saranno nominati Marescialli in ferma volontaria e dovranno frequentare un corso della durata di almeno sei mesi. Il percorso formativo comprenderà sia gli aspetti professionali sia quelli militari.

Per partecipare è necessario essere cittadini italiani, possedere uno dei titoli di laurea indicati nella Tabella A allegata al bando, non aver compiuto il 28° anno di età e godere dei diritti civili e politici.

La selezione prevede diverse fasi: un’eventuale prova preliminare, la prova scritta di italiano o tedesco, la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la prova orale e la valutazione dei titoli di merito.

La domanda deve essere presentata online entro 30 giorni dall’apertura del bando, attraverso l’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

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