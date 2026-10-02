Tempi Supplementari, questa sera alle 20.30 su Rete Sole. Ospiti Angelini e Pasqui

Il calcio dell’Alta Valle del Tevere torna protagonista di “Tempi Supplementari”, l’appuntamento dedicato al movimento calcistico del territorio.
La nuova puntata andrà in onda questa sera alle ore 20.30 su Rete Sole, Canale 11, con spazio ad analisi, risultati, protagonisti e ai principali temi del calcio locale.
Ospiti della serata saranno Lorenzo Angelini, in rappresentanza della Madonna del Latte, e Roberto Pasqui, opinionista della trasmissione.
Un nuovo appuntamento per approfondire quanto accaduto sui campi e fare il punto sulla stagione delle formazioni dell’Alta Valle del Tevere.
La trasmissione sarà visibile in televisione su Rete Sole – Canale 11 e successivamente on demand su televaltiberina.tv.