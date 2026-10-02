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Città di Castello, un fine settimana tra libri, musica, poesia e arte

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Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre un calendario ricco di appuntamenti: dal nuovo romanzo di Luca Secondi al teatro musicale, fino a Burri e alle attività della Scuola di Musica

Sarà un fine settimana particolarmente ricco quello che attende Città di Castello, con appuntamenti che attraversano diversi linguaggi della cultura: libri, poesia, musica, arte e iniziative legate agli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Venerdì 2 ottobre alle 21, nella Chiesa di San Francesco, la musica incontrerà la spiritualità con “Francesco e l’Alta Valle del Tevere – L’abbraccio. Parole & Musica”. Protagonista la Corale Marietta Alboni, con Matteo Mencarelli, Alessandro Bistarelli al pianoforte e Marcello Marini alla direzione. Gli interventi di don Romano Piccinelli accompagneranno il concerto dedicato alla figura e al messaggio di San Francesco.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna anche l’Open Day della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini”. Dalle 15 alle 20, Palazzo Corsi aprirà le porte a bambini, ragazzi, adulti e famiglie interessati a conoscere corsi e attività. Confermato alla direzione il maestro Fabio Battistelli. Domenica alle 16 è previsto inoltre un appuntamento di propedeutica musicale per bambini da 0 a 6 anni.

Domenica pomeriggio, alle 17.30, il Complesso di San Domenico ospiterà “Sinfonia del Creato”, spettacolo tra musica, immagini, parole e suggestioni ispirate al Cantico delle Creature. Sul palco Luca Mauceri, Demi Laino e Donato Cedrone, con Iris Valorosi, Felice Tagliaferri e le letture del Circolo LaAV di Città di Castello. L’ingresso è gratuito.

La giornata si chiuderà con un doppio appuntamento serale a Palazzo Albizzini. Alle 20.45 e alle 21.45 sono previste le visite guidate di “Burri nel segno di San Francesco”, dedicate al rapporto tra l’arte di Alberto Burri e la spiritualità francescana. La serata sarà accompagnata dagli interventi corali della Schola Cantorum Anton Maria Abbatini. Prenotazione obbligatoria.

Nel frattempo, gli appassionati d’arte potranno continuare a visitare le esposizioni in corso in città, dalla mostra “Frammenti di un sogno” di Brian Reberger a Palazzo del Podestà alle esposizioni dedicate a Nuvolo alla Pinacoteca Comunale, fino a “Atelier di Serigrafia Renato Guttuso” e “Ciclo IV Modulari”.

Un fine settimana, insomma, nel quale Città di Castello propone una fotografia particolarmente ampia della propria vita culturale, con iniziative rivolte a pubblici diversi e luoghi della città nuovamente protagonisti.

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