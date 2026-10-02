AVIS San Giustino, sabato 10 ottobre la Giornata del Donatore

L’associazione celebra il 46° anniversario della fondazione con un pomeriggio di iniziative tra Selci e Fighille. In occasione della cena sociale saranno consegnate anche le benemerenze ai donatori.

SAN GIUSTINO – Una giornata dedicata a chi, con un gesto semplice ma prezioso, contribuisce ogni giorno ad aiutare gli altri. L’AVIS Comunale di San Giustino Odv celebra il 46° anniversario della propria fondazione organizzando, per sabato 10 ottobre, la tradizionale “Giornata del Donatore”.

Il programma prenderà il via alle 16.30 con il ritrovo al Bar Filarmonica di Selci, dove alle 17 è previsto un aperitivo. Alle 17.30 si terrà la deposizione di una corona d’alloro al monumento, accompagnata dalla partecipazione della Filarmonica “Giabbanelli” di Selci.

Alle 18 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di Sant’Andrea, sempre a Selci. La giornata si concluderà alle 20 con la cena sociale al ristorante “L’isola che non c’è” di Fighille.

Proprio nel corso della cena saranno premiati alcuni donatori che hanno raggiunto importanti traguardi nella loro attività a favore dell’AVIS.

Il distintivo in rame sarà consegnato a Cristina Liliana Adincu, Marco Cheli, Paola Marri e Samuele Selvi. Il distintivo in argento andrà invece a Samira Dahab e Luca Puletti, mentre Francesco Brizzi e Zuzana Cernekovà riceveranno il distintivo in argento dorato.

Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione, preferibilmente entro il 5 ottobre, contattando Andrea Ciani al 339 897843, Lorenzo Pecorari al 338 9809061, Enzo Tosti al 333 1633459 oppure Luisella Pecorari al 338 9906100.

La “Giornata del Donatore” rappresenterà ancora una volta un momento di incontro e riconoscenza verso tutte le persone che, attraverso la donazione di sangue, sostengono concretamente la comunità.