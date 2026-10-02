Ottavo centenario di San Francesco, a Città di Castello entrano nel vivo le celebrazioni

Sabato 3 ottobre la celebrazione del Transito con il vescovo Paolucci Bedini, domenica 4 la solenne concelebrazione presieduta da mons. Domenico Cancian

Entrano nel vivo a Città di Castello le celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Dopo gli appuntamenti culturali dell’1 e 2 ottobre, che hanno visto protagonisti il “Teatro dei 90 – Le Porte” e la Corale “Marietta Alboni”, il programma proseguirà nel fine settimana con le celebrazioni liturgiche dedicate al patrono d’Italia.

Sabato 3 ottobre, alle ore 21, nella chiesa di San Francesco, il vescovo diocesano mons. Luciano Paolucci Bedini presiederà la suggestiva celebrazione del Transito di San Francesco, animata dalla Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”.

Domenica 4 ottobre, sempre nella chiesa di San Francesco, alle ore 18, sarà invece mons. Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica.

Alla funzione prenderanno parte il clero diocesano, i religiosi francescani e le autorità civili e militari, riuniti per rendere omaggio a San Francesco d’Assisi nel giorno della sua festa.

Un fine settimana che rappresenta uno dei momenti centrali del programma celebrativo tifernate dedicato agli ottocento anni dalla morte del Santo.