Search
Città di CastelloEventiIn evidenza

Ottavo centenario di San Francesco, a Città di Castello entrano nel vivo le celebrazioni

Data:

Sabato 3 ottobre la celebrazione del Transito con il vescovo Paolucci Bedini, domenica 4 la solenne concelebrazione presieduta da mons. Domenico Cancian

Entrano nel vivo a Città di Castello le celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Dopo gli appuntamenti culturali dell’1 e 2 ottobre, che hanno visto protagonisti il “Teatro dei 90 – Le Porte” e la Corale “Marietta Alboni”, il programma proseguirà nel fine settimana con le celebrazioni liturgiche dedicate al patrono d’Italia.

Sabato 3 ottobre, alle ore 21, nella chiesa di San Francesco, il vescovo diocesano mons. Luciano Paolucci Bedini presiederà la suggestiva celebrazione del Transito di San Francesco, animata dalla Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”.

Domenica 4 ottobre, sempre nella chiesa di San Francesco, alle ore 18, sarà invece mons. Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica.

Alla funzione prenderanno parte il clero diocesano, i religiosi francescani e le autorità civili e militari, riuniti per rendere omaggio a San Francesco d’Assisi nel giorno della sua festa.

Un fine settimana che rappresenta uno dei momenti centrali del programma celebrativo tifernate dedicato agli ottocento anni dalla morte del Santo.

Commenti
Previous article
Dalle rotte del Rinascimento ai social: la lunga storia della @ e il metodo degli “hook” nella didattica
Next article
“Orizzonti Francescani”, a Villa Graziani una giornata tra storia, cultura, arte e paesaggio

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

“Orizzonti Francescani”, a Villa Graziani una giornata tra storia, cultura, arte e paesaggio

Redazione Redazione -
Sabato 10 ottobre a San Giustino studiosi, esperti e...

Dalle rotte del Rinascimento ai social: la lunga storia della @ e il metodo degli “hook” nella didattica

Redazione Redazione -
Dal commercio mediterraneo alle e-mail: il professor Giovanni Tarducci...

Anghiari celebra San Francesco attraverso l’arte: domenica un itinerario tra chiese e musei

Redazione Redazione -
Dalla reliquia del saio nella Chiesa della Croce alle...

Settimana mondiale dell’allattamento materno: oltre 20 iniziative dell’Usl Umbria 1 a sostegno di famiglie e neonati

Redazione Redazione -
Perugia, 2 ottobre 2026 – Valorizzare le strategie efficaci e...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

“Orizzonti Francescani”, a Villa Graziani una giornata tra storia, cultura, arte e paesaggio

Eventi 0
Sabato 10 ottobre a San Giustino studiosi, esperti e...

© 2024 Primo Piano Notizie