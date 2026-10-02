Search
EventiIn evidenzaSan Giustino

“Orizzonti Francescani”, a Villa Graziani una giornata tra storia, cultura, arte e paesaggio

Data:

Sabato 10 ottobre a San Giustino studiosi, esperti e rappresentanti del mondo francescano per una mattinata dedicata al territorio e alla sua storia


SAN GIUSTINO – Storia, cultura, arte, paesaggio e spiritualità si incontreranno sabato 10 ottobre nella cornice di Villa Graziani, dove è in programma “Orizzonti Francescani – Itinerari di Storie, Culture, Arte e Paesaggi a San Giustino”.


L’iniziativa, promossa dal Comune di San Giustino con il contributo della Regione Umbria e la partecipazione della Famiglia francescana, proporrà una mattinata di studi, riflessioni e musica dedicata all’eredità francescana e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio.
L’appuntamento prenderà il via alle 9.30 con i saluti del sindaco Stefano Veschi, dell’assessora alla Cultura Loretta Zazzi e dei rappresentanti della Regione Umbria.


A seguire spazio agli interventi di studiosi ed esperti. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, professor Massimiliano Marianelli, aprirà i lavori affrontando il tema del cibo come spazio d’arte e luogo di incontro tra culture e religioni.
Il legame con il mondo francescano sarà approfondito da Fra Rafael Normando, del Sacro Convento di Assisi, con una riflessione sul rapporto tra dialogo interreligioso e arte.


La storia e la cultura della Valtiberina saranno invece al centro dell’intervento dello storico don Andrea Czortek, mentre l’ingegner Alessandro Petrani proporrà una lettura storico-paesaggistica dei luoghi francescani.
La dottoressa Nadia Burzigotti illustrerà le testimonianze della presenza francescana nel territorio di San Giustino. Paolo Fratini, già sindaco del Comune e oggi amministratore unico di UmbriaFlor, approfondirà invece il tema della paesaggistica arborea lungo gli itinerari francescani.


Uno spazio sarà riservato anche al turismo lento e sostenibile. Goliardo Nofri e Moravio Del Gaia presenteranno infatti la nuova “Guida Ciclabile: itinerari ciclistici nell’Alta Valle del Tevere”, un ulteriore strumento per conoscere il territorio attraverso percorsi capaci di unire natura, storia e mobilità dolce.
Ad accompagnare i diversi momenti della mattinata saranno gli interventi musicali del Trio Musica Amoris, che eseguirà alcuni brani composti dai frati della Verna tra il XIX e il XX secolo e raccolti in “Serafiche Armonie”, pubblicazione del Santuario Francescano della Verna a cura di Laura Meozzi.


La conclusione degli interventi è prevista per le 12.30. A seguire sarà offerto un buffet a base di prodotti tipici locali, pensato come momento di convivialità e occasione per valorizzare anche le produzioni del territorio.


La cittadinanza è invitata a partecipare.

Commenti
Previous article
Ottavo centenario di San Francesco, a Città di Castello entrano nel vivo le celebrazioni

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ottavo centenario di San Francesco, a Città di Castello entrano nel vivo le celebrazioni

Redazione Redazione -
Sabato 3 ottobre la celebrazione del Transito con il...

Dalle rotte del Rinascimento ai social: la lunga storia della @ e il metodo degli “hook” nella didattica

Redazione Redazione -
Dal commercio mediterraneo alle e-mail: il professor Giovanni Tarducci...

Anghiari celebra San Francesco attraverso l’arte: domenica un itinerario tra chiese e musei

Redazione Redazione -
Dalla reliquia del saio nella Chiesa della Croce alle...

Settimana mondiale dell’allattamento materno: oltre 20 iniziative dell’Usl Umbria 1 a sostegno di famiglie e neonati

Redazione Redazione -
Perugia, 2 ottobre 2026 – Valorizzare le strategie efficaci e...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Ottavo centenario di San Francesco, a Città di Castello entrano nel vivo le celebrazioni

Città di Castello 0
Sabato 3 ottobre la celebrazione del Transito con il...

© 2024 Primo Piano Notizie