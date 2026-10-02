“Orizzonti Francescani”, a Villa Graziani una giornata tra storia, cultura, arte e paesaggio

Sabato 10 ottobre a San Giustino studiosi, esperti e rappresentanti del mondo francescano per una mattinata dedicata al territorio e alla sua storia



SAN GIUSTINO – Storia, cultura, arte, paesaggio e spiritualità si incontreranno sabato 10 ottobre nella cornice di Villa Graziani, dove è in programma “Orizzonti Francescani – Itinerari di Storie, Culture, Arte e Paesaggi a San Giustino”.



L’iniziativa, promossa dal Comune di San Giustino con il contributo della Regione Umbria e la partecipazione della Famiglia francescana, proporrà una mattinata di studi, riflessioni e musica dedicata all’eredità francescana e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio.

L’appuntamento prenderà il via alle 9.30 con i saluti del sindaco Stefano Veschi, dell’assessora alla Cultura Loretta Zazzi e dei rappresentanti della Regione Umbria.



A seguire spazio agli interventi di studiosi ed esperti. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, professor Massimiliano Marianelli, aprirà i lavori affrontando il tema del cibo come spazio d’arte e luogo di incontro tra culture e religioni.

Il legame con il mondo francescano sarà approfondito da Fra Rafael Normando, del Sacro Convento di Assisi, con una riflessione sul rapporto tra dialogo interreligioso e arte.



La storia e la cultura della Valtiberina saranno invece al centro dell’intervento dello storico don Andrea Czortek, mentre l’ingegner Alessandro Petrani proporrà una lettura storico-paesaggistica dei luoghi francescani.

La dottoressa Nadia Burzigotti illustrerà le testimonianze della presenza francescana nel territorio di San Giustino. Paolo Fratini, già sindaco del Comune e oggi amministratore unico di UmbriaFlor, approfondirà invece il tema della paesaggistica arborea lungo gli itinerari francescani.



Uno spazio sarà riservato anche al turismo lento e sostenibile. Goliardo Nofri e Moravio Del Gaia presenteranno infatti la nuova “Guida Ciclabile: itinerari ciclistici nell’Alta Valle del Tevere”, un ulteriore strumento per conoscere il territorio attraverso percorsi capaci di unire natura, storia e mobilità dolce.

Ad accompagnare i diversi momenti della mattinata saranno gli interventi musicali del Trio Musica Amoris, che eseguirà alcuni brani composti dai frati della Verna tra il XIX e il XX secolo e raccolti in “Serafiche Armonie”, pubblicazione del Santuario Francescano della Verna a cura di Laura Meozzi.



La conclusione degli interventi è prevista per le 12.30. A seguire sarà offerto un buffet a base di prodotti tipici locali, pensato come momento di convivialità e occasione per valorizzare anche le produzioni del territorio.



La cittadinanza è invitata a partecipare.