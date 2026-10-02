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Sicurezza a Trestina, l’amministrazione comunale: «Il Comune sta facendo la sua parte, servono più uomini nelle forze dell’ordine»

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Dopo l’incontro con i cittadini, il Comune rivendica gli interventi già effettuati e richiama il centrodestra: «L’ordine pubblico è competenza dello Stato, necessario potenziare gli organici»

Dopo l’incontro promosso da alcuni cittadini di Trestina sul tema della sicurezza, arriva la presa di posizione dell’amministrazione comunale di Città di Castello, che rivendica quanto fatto finora e sottolinea la necessità di un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine.

«Nel corso dell’incontro – evidenzia l’amministrazione – è stato ribadito come siano già state svolte diverse attività e come altre continueranno a essere portate avanti, per quanto di competenza comunale, con l’obiettivo di dare risposte alle preoccupazioni dei cittadini anche attraverso momenti di confronto costruttivo come quello di mercoledì scorso».

Il Comune interviene anche sulle critiche avanzate dal centrodestra, ricordando la distinzione delle competenze in materia di sicurezza.

«Invece di concentrarsi sulla polizia locale, che non ha funzioni di ordine pubblico – sostiene l’amministrazione – il centrodestra dovrebbe sollecitare con maggiore forza il Governo nazionale affinché vengano incrementati gli organici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, che hanno evidenziato essi stessi le difficoltà legate alla carenza di personale».

Sul fronte degli interventi di competenza comunale, l’amministrazione ricorda il potenziamento dell’illuminazione in diverse aree e parchi del territorio, anche sulla base delle richieste emerse in precedenti confronti con cittadini e Pro Loco.

«Ci sono sicuramente altre zone nelle quali l’illuminazione potrà essere migliorata – prosegue la nota – e c’è disponibilità a valutare, seguendo le indicazioni delle forze dell’ordine, anche l’installazione di nuove telecamere». Su questo fronte, viene sottolineata anche la disponibilità manifestata dalla Pro Loco a contribuire alle spese.

L’amministrazione ricorda inoltre di aver garantito la presenza dei Carabinieri a Trestina mettendo a disposizione gratuitamente la struttura attraverso un comodato d’uso.

Da qui l’appello finale ai consiglieri comunali di centrodestra: «Prima di chiedere cosa possa fare il Comune, sarebbe opportuno ascoltare le richieste avanzate dalle stesse forze dell’ordine e sostenere la necessità di potenziare gli organici».

Il tema della sicurezza a Trestina resta dunque al centro del confronto politico e istituzionale, dopo le preoccupazioni emerse dall’assemblea pubblica e le richieste avanzate dai residenti.

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