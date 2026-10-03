A Città di Castello torna il Palio Rafting Nazionale UISP Acquaviva

Sabato 10 e domenica 11 ottobre due giornate sul Tevere tra sport, ambiente e valorizzazione del territorio

CITTÀ DI CASTELLO – Sport, natura e attenzione all’ambiente si incontrano sulle acque del Tevere. Sabato 10 e domenica 11 ottobre Città di Castello ospiterà la quarta edizione del Palio Rafting Nazionale UISP Acquaviva, manifestazione che quest’anno avrà come punto di riferimento la sede dell’ASD Canoa Club Città di Castello.

L’iniziativa è organizzata da UISP Acquaviva nazionale e dal Comitato UISP Umbria, in collaborazione con il Canoa Club Città di Castello, società affiliata alla Federazione Italiana Canoa Kayak.

Il Palio vuole essere prima di tutto un momento di incontro e condivisione, capace di avvicinare sempre più persone agli sport acquatici e, allo stesso tempo, di richiamare l’attenzione sul valore dei corsi d’acqua.

Al centro della manifestazione ci sarà infatti anche il tema della tutela e della valorizzazione dei fiumi, considerati una risorsa per le comunità che attraversano e una possibile opportunità di sviluppo turistico e promozione del territorio.

Si comincerà sabato 10 ottobre alle ore 14 con una discesa lungo un tratto del Tevere aperta ai partecipanti con kayak, sup, rafting e altre imbarcazioni. Un’occasione per vivere il fiume e conoscere da una prospettiva diversa il territorio di Città di Castello.

Per prendere parte alla discesa sarà necessario essere dotati della propria imbarcazione e dell’attrezzatura prevista: muta, calzature adeguate, casco e giubbotto salvagente.

Il momento centrale arriverà domenica 11 ottobre, con il Palio Rafting vero e proprio. Le gare prenderanno il via alle ore 10.

La prima prova vedrà tutti gli equipaggi partire contemporaneamente. I primi due classificati accederanno direttamente alla finale, mentre gli altri dovranno affrontare ulteriori sfide per conquistare il terzo posto disponibile nell’atto conclusivo della manifestazione.

Le gare proseguiranno fino alle 12.30 circa, quando sarà il momento delle premiazioni e della festa finale insieme a tutti i partecipanti.

Per il Palio saranno gli organizzatori a mettere a disposizione gommoni da rafting e pagaie.

La partecipazione è aperta agli sportivi appartenenti ad associazioni e gruppi organizzati regolarmente tesserati UISP, con un’età minima di 10 anni. Particolare attenzione sarà riservata alla composizione degli equipaggi: lo spirito dell’iniziativa è infatti quello di favorire squadre miste e una partecipazione il più possibile aperta e condivisa.

Un fine settimana che porterà quindi sul Tevere competizione e divertimento, ma anche un messaggio preciso: vivere il fiume significa conoscerlo, rispettarlo e comprenderne fino in fondo il valore per il territorio.