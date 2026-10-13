Epigraphè 2026, a Città di Castello tre giorni dedicati alla “Mutazione”

Dal 16 al 18 ottobre torna il festival che unisce teatro, musica e arte contemporanea nei luoghi della città

Tre giorni per parlare di cambiamento, relazione e trasformazione attraverso il teatro, la musica e l’arte. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre torna a Città di Castello Epigraphè, il festival giunto alla sua ottava edizione, quest’anno dedicata al tema “Mutazione”.

La manifestazione, con la direzione artistica di Giovanna Guariniello, nasce nel 2018 con un’idea particolare: partire ogni volta da una scritta, un’iscrizione o un’epigrafe presente in un luogo della città per costruire un dialogo tra memoria e contemporaneità.

Anche quest’anno il festival porterà quindi gli artisti dentro alcuni degli spazi più significativi di Città di Castello, trasformandoli in luoghi di incontro e di esperienza.

Il tema della “Mutazione” prende spunto dalle riflessioni di Merlin Sheldrake ne L’ordine nascosto. La vita segreta dei funghi e, in particolare, dalle relazioni simbiotiche che rendono possibile la vita. L’immagine del lichene, nato dall’alleanza tra organismi differenti, diventa così una metafora del cambiamento: ciò che è diverso può incontrarsi e dare vita a qualcosa di nuovo.

Venerdì 16 ottobre: il teatro con “Vacuum”

Il festival si aprirà venerdì 16 ottobre alle 21 al Teatro degli Illuminati con “Vacuum”, assolo ideato, coreografato e interpretato da Ilenia Romano, con le musiche di Edoardo Maria Bellucci.

Lo spettacolo parte dalla figura mitologica di Elena di Troia per interrogarsi sul femminile, sull’identità e sulla possibilità di liberarsi dalle immagini e dai ruoli che gli altri costruiscono intorno a noi.

Un percorso che mette in relazione mito e contemporaneità e che parla a chi vive una sensazione di estraneità, a chi cerca la propria voce e il proprio spazio.

Sabato 17 ottobre il samba entra a Palazzo Bufalini

La seconda serata sarà dedicata alla musica. Sabato 17 ottobre alle 21, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bufalini, arriverà Galera de Rua, formazione nata a Napoli e attiva dal 2012, con la tradizione della roda de samba.

Undici musicisti si disporranno intorno a un tavolo, circondati dal pubblico. Una scelta che rompe la distanza tra palco e spettatori e trasforma il concerto in un’esperienza condivisa.

Il repertorio guarda alla tradizione del samba urbano carioca, con una serata nella quale musica, ritmo e partecipazione diventano parte dello stesso momento.

Domenica 18 ottobre l’arte in Piazza delle Tabacchine

La terza giornata sarà dedicata all’arte con “Elogio alla mutazione”, installazione collettiva di Peape fiori e Silvia Larghi, accompagnata dalle musiche di Nico Pruscini.

Il progetto prende spunto dalla Voyria, una pianta priva di clorofilla che dipende dalla relazione con un fungo presente nel sottosuolo per riuscire a nutrirsi. Anche in questo caso la natura diventa quindi una chiave per parlare di interdipendenza e trasformazione.

La giornata inizierà alle 10 con un workshop dedicato alla cupola geodetica, mentre alle 16 prenderà forma l’installazione collettiva, coinvolgendo i partecipanti nella costruzione dell’opera.

Dopo il festival, la musica continua

Epigraphè non si fermerà al programma ufficiale. Venerdì 16 e sabato 17 ottobre, a La Caina, sono infatti previste due serate di After Festival curate da DJ Fresco, dj e producer che attraversa hip hop, dub ed elettronica.

Un modo per prolungare l’esperienza del festival anche dopo gli spettacoli e mantenere vivo il rapporto tra pubblico, artisti e città.

Nel corso degli anni Epigraphè ha portato nei luoghi di Città di Castello compagnie teatrali, musicisti e artisti indipendenti, contribuendo a costruire uno spazio dedicato alla ricerca e alla sperimentazione contemporanea.

Dal Teatro degli Illuminati alla Sala degli Specchi di Palazzo Bufalini, passando per Piazza delle Tabacchine e altri luoghi della città, il festival continua a utilizzare l’arte per proporre nuovi modi di guardare il territorio e il presente.

Informazioni

🎭 Teatro: 15 euro

🎵 Musica: 15 euro

🎟️ Under 25: 10 euro

👧 Under 12: ingresso gratuito

🎨 Appuntamento arte: ingresso gratuito

Per informazioni e prevendite:

📧 festivalepigraphe@gmail.com

📱 WhatsApp 320 8034791

Instagram: @epigraph_e

Facebook: Epigraphè