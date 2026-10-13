Altotevere, capitan Quarta vede equilibrio in vetta: “Quest’anno nessuno parte davanti agli altri”

Il centrale biancazzurro verso l’esordio con Acqui Terme: “Dovremo essere bravi a non lasciare punti per strada nelle partite sulla carta più semplici”

Manca ormai poco all’esordio in campionato e in casa ErmGroup Altotevere cresce l’attesa. A fare il punto alla vigilia della prima giornata è Augusto Quarta, centrale e capitano della formazione biancazzurra, presente in squadra fin dalla prima stagione in Serie A3, nell’estate del 2022.

Domenica 18 ottobre alle 18, al palasport di San Giustino, arriverà la Negrini Cte Acqui Terme, una delle squadre considerate tra le più attrezzate del girone Bianco.

Per Quarta sarà una partita ancora più particolare: sabato 17 compirà infatti 33 anni e il regalo che vorrebbe concedersi è abbastanza semplice da immaginare: iniziare il campionato con una vittoria, indossando idealmente anche la fascia di capitano.

Il mancato allenamento congiunto di ritorno con Terni, saltato la scorsa settimana, non cambia più di tanto il giudizio del centrale sul lavoro svolto finora.

«Di sicuro un altro test ci avrebbe potuto dare una mano sulle indicazioni di gioco, ma è pur vero che i meccanismi si stanno consolidando e che in settimana lavoriamo bene», spiega Quarta.

Anche al centro l’intesa sta crescendo, compresa quella con Bellucci. «Assolutamente sì, poi sono convinto del fatto che certe dinamiche matureranno pian piano. In fondo, credo che anche le altre squadre abbiano in questo periodo a che fare con questioni da perfezionare».

Un aspetto che dà fiducia al capitano è anche il percorso fatto durante la preparazione. Rispetto alla passata stagione, la squadra è arrivata all’appuntamento senza particolari problemi fisici.

«Al momento possiamo dire che tutto è filato liscio, ma aggiungo anche un altro aspetto non secondario: se non vi sono stati infortuni, è merito anche del buon lavoro che ognuno di noi ha portato avanti in estate».

La squadra si è ritrovata il 26 agosto rispettando la tabella di marcia prevista. Per Quarta è stato «un segnale chiaro dei forti stimoli che abbiamo dentro».

E proprio sugli equilibri del campionato il capitano ha le idee piuttosto chiare. Acqui Terme è una delle formazioni più accreditate, ma secondo Quarta non esiste una vera e propria favorita.

«A mio parere, siamo tutte sullo stesso piano. Anche Cantù, Sarroch e Mantova possono dire la loro, non dimenticando che ci può sempre scappare l’outsider di turno».

Un girone, dunque, che potrebbe essere molto più equilibrato rispetto alla passata stagione. «Quest’anno non dovrebbero esservi il Reggio Emilia o il Belluno della situazione», osserva Quarta, riferendosi alle squadre che nelle precedenti stagioni avevano rappresentato punti di riferimento particolarmente forti.

Ed è proprio per questo che ogni partita potrebbe diventare importante nella corsa ai piani alti.

«Ciò significa che vi sarà da battagliare e che dovremo stare attenti a non sperperare punti in quelle partite che sulla carta sono considerate più agevoli».

La ricetta del capitano è una sola: continuità.

«Per fare questo occorre tenere costante il livello di gioco».

Una frase che sintetizza bene lo spirito con cui l’Altotevere si avvicina al debutto: consapevolezza delle proprie possibilità, ma anche la convinzione che in un campionato così equilibrato saranno soprattutto la continuità e la capacità di affrontare ogni partita con la giusta attenzione a fare la differenza.